الشرع: حزب الله شارك النظام البائد في حربه الهمجية على الشعب السوري

قال الرئيس السوري احمد الشرع إن سوريا بلد مهم وموقعها استراتيجي وهي عقدة ربط تجارية كبيرة، ولكن النظام البائد وبسبب سياساته طوال 60 عاما عزلها عن كل محيطها الإقليمي والدولي، مضيفا أن النظام السابق همّش المنطقة الشرقية رغم غناها بالثروات البشرية والنفطية والزراعية.

وأضاف الشرع أن التحقيقات لا تزال جارية للبحث عن سبب الحادث على طريق دمشق - دير الزور، لافتا إلى أن الاحتمالات ترجح أن يكون عرضيا.

وأكد الرئيس السوري أن هناك مصالح كبيرة بين سوريا والدول الغربية منها الاقتصادية والتجارية وتبادل الخبرات، مشيرا إلى أن بلاده تحسن إرسال الرسائل إلى جميع دول العالم، وبدأت تاريخا جديدا قابلته الولايات المتحدة والدول الأوروبية بإيجابية كبيرة.

ولفت الشرع إلى أنه يعمل على تصحيح مسار العلاقة مع روسيا إلى الشكل الطبيعي والنقاش عن مستقبل القواعد الروسية لم ينته إلى هذه اللحظة، مضيفا أن هناك علاقة تاريخية بين سوريا وروسيا و ترتبطان بمصالح كبيرة.

وأكد الشرع أنه يبحث مع الحكومة اللبنانية عن جملة من الحلول قد تساعد على إخراج لبنان إلى بر الأمان وأن يستفيد من حالة النهضة السورية الحالية، مشيرا إلى دعمه لاحتكار تطبيق القانون والسلاح وقرار السلم والحرب.

ونوه الرئيس السوري بأن حزب الله شارك النظام البائد على مدى 14 عاما في حربه الهمجية على الشعب السوري وتسبب في التهجير وقتل عدد كبير من الناس، مؤكدا أن حزب الله لا يزال حتى الآن يحمل السلاح وينتشر على الحدود السورية اللبنانية.