محافظ نابلس : تصاعد اعتداءات المستوطنين مرتبط بالاستحقاقات الانتخابية الإسرائيلية ومحاولات كسب أصوات اليمين

أكد غسان دغلس محافظ نابلس، أن تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية يرتبط بشكل مباشر باقتراب الاستحقاقات الانتخابية داخل إسرائيل، مشيرًا إلى أن أحزاب اليمين المتطرف تسعى إلى استقطاب أصوات المستوطنين باعتبارهم الكتلة الانتخابية الأكثر تأثيرًا في المشهد السياسي الإسرائيلي.

وأوضح دغلس، في تصريحات خاصة لراديو النيل، أن أصوات المستوطنين تتجه إلى القوى التي تتبنى سياسات تقوم على القتل، والاستيلاء على الأراضي، وتوسيع الاستيطان، وقطع الطرق، وإحراق المنازل، مؤكدًا أن هذه الممارسات تتم تحت حماية الجيش الإسرائيلي.

وأضاف أن هذه المعادلة أصبحت ركيزة أساسية في المشهد السياسي الإسرائيلي، حيث يعمل اليمين على تعزيزها لضمان استمرار دعم المستوطنين، وهو ما ينعكس في تصاعد الانتهاكات على الأرض.

وأشار محافظ نابلس إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحرص على إرضاء المستوطنين باعتباره جزءًا من هذا التيار، في محاولة لتعزيز فرصه في أي استحقاق انتخابي مقبل، لافتًا إلى أن مستقبله السياسي بات مرتبطًا بدرجة كبيرة بهذه القاعدة الانتخابية.

وفيما يتعلق بالحديث عن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أوضح دغلس أنها لا تزال مطروحة في الخطاب السياسي، إلا أن الواقع الميداني يشهد استمرار السلطات الإسرائيلية في تنفيذ إجراءات تستهدف فرض مزيد من السيطرة على الأرض، وهو ما يتجسد في السياسات والممارسات الجارية في الضفة الغربية.