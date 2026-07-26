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الأرصاد: انخفاض مؤقت في درجات الحرارة غدا.. وتحذيرات من ارتفاع الأمواج
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد: انخفاض مؤقت في درجات الحرارة غدا.. وتحذيرات من ارتفاع الأمواج

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار الانخفاض المؤقت في درجات الحرارة غداً الإثنين 27 يوليو، على مناطق متفرقة من شمال البلاد وصولاً إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع نشاط للرياح يسهم في تلطيف الأجواء خلال فترات الليل، خاصة في المناطق المكشوفة.

الطقس غدا في مصر 

ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى 35 درجة مئوية في الظل.

وحول الظواهر الجوية المتوقعة، أن يشهد الطقس غدا، نشاط شبورة مائية تتكون في الصباح الباكر (من الساعة 4 حتى 8 صباحاً) على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، القاهرة الكبرى، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد.

وحول فرص الأمطار والأتربة، خلال الطقس غدا، تتوافر فرص لسقوط أمطار خفيفة (بنسبة حدوث تصل إلى 30% تقريباً) على مناطق من (حلايب وأقصى جنوب الصحراء الشرقية) على فترات متقطعة، قد تكون مصحوبة بنشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة هناك.

وتشهد حركة اضطراب حركة الملاحة البحرية، خلال الطقس غدا، نشاط للرياح على بعض الشواطئ الساحلية المطلة على البحر المتوسط (السلوم، مطروح، العلمين، الإسكندرية، بلطيم، جمصة، دمياط، وبورسعيد)، مما يؤدي لارتفاع الأمواج بين (1.5 إلى 2.25) متر.

درجات الحرارة غدا في مصر

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس غداً، تشهد القاهرة الكبرى أجواءً حارة نهاراً، حيث تُسجل درجة الحرارة العظمى في الظل 35 درجة مئوية، بينما تصل الحرارة المحسوسة إلى 37 درجة. أما في مناطق الوجه البحري، فتبلغ العظمى 34 درجة مئوية، في حين تُسجل الحرارة المحسوسة 36 درجة.

وعلى الشواطئ، تُسجل السواحل الشمالية الغربية أقل درجات حرارة على مستوى الجمهورية بعظمى تبلغ 29 درجة مئوية ومحسوسة تصل إلى 32 درجة، بينما تُسجل السواحل الشمالية الشرقية 31 درجة مئوية للعظمى و35 درجة للمحسوسة.

أما عن محافظات الصعيد، فتبلغ الحرارة العظمى في شمال الصعيد 36 درجة مئوية والمحسوسة 38 درجة، بينما يواصل الطقس شديد الحرارة هيمنته على جنوب الصعيد، حيث تُسجل درجات الحرارة العظمى هناك 44 درجة مئوية في الظل، لتصل الحرارة المحسوسة إلى 45 درجة مئوية.

هيئة الأرصاد الطقس الطقس غدا درجات الحرارة

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