طهران تتوعد بالرد على زيلينسكي بعد اتهامه باستهداف سفينة تجارية إيرانية

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إنه أبلغ مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بأن ما قام به الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "لن يبقى دون رد"، وذلك على خلفية اتهامه باستهداف سفينة تجارية إيرانية.

وقال الوزير الإيراني -في منشور على منصة إكس اليوم الأحد- "هاجم زيلينسكي سفينة تجارية إيرانية، مما أسفر عن مقتل بحار. انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة جرى بإيعاز من إسرائيل لجر أوروبا إلى حربها".

وتابع عراقجي في منشوره "في اتصالات مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي كايا كلاس ووزير الخارجية الرويس سيرجي لافروف، أوضحتُ أن ما فعله المتطفل في كييف لا يمكن أن يمر دون رد".