قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجامعة العربية: القدس المحتلة جوهر القضية الفلسطينية ومفتاح السلام العادل
رسائل مصرية حاسمة بشأن البحر الأحمر.. عبد العاطي يبحث مع نظيره الإريتري تعزيز الشراكة وتطورات القرن الأفريقي
مصر: لا أمن ولا سلام بالشرق الأوسط إلا بإنهاء الاحتلال
مصر تدعو المجتمع الدولي للاقتداء ببلجيكا في حظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية
وزير التخطيط: الإصلاحات الاقتصادية عززت صمود مصر أمام الأزمات العالمية
اضطرابات هرمز تشعل أسعار الطاقة والصين تخفف صدمة سوق النفط العالمي
«هجيبلكم رجالة من بكرة أنا المدير».. مصدر يوضح حقيقة فيديو طبيب مستشفى جهينة
حكومة مدغشقر تعلن إعادة فرض حالة الطوارئ في قطاع الطاقة بسبب توترات الشرق الأوسط
مصر ترحب بقرار مجلس الوزراء البلجيكي بحظر استيراد السلع والمنتجات من المستوطنات الإسرائيلية
ديكلان رايس يكتب التاريخ أمام فرنسا بأرقام قياسية في ليلة برونزية إنجلترا
ميسي قبل 20 عامًا.. ويامال اليوم.. من كتب البداية الأفضل في كأس العالم؟
معاريف: إيران تزعم استعداد الولايات المتحدة لعملية برية.. وتكشف الموعد المتوقع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

وزارة العدل تدفع بسيارات التوثيق المتنقلة للساحل الشمالي والقاهرة الكبرى

سيارات التوثيق المتنقلة للساحل الشمالي
سيارات التوثيق المتنقلة للساحل الشمالي
إسلام دياب

وجه المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بالدفع بخمس سيارات توثيق متنقلة ومُجهَّزة للعمل بمنطقة الساحل الشمالي، وذلك لمواجهة الكثافة المتزايدة التي تشهدها المنطقة خلال فترات الصيف وتيسير معاملات المواطنين اليومية، وفقاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية ودعم التحول الرقمي.


وفي السياق ذاته، وجَّه المستشار وزير العدل بدعم ومساندة المقرات الثابتة عالية الكثافة بنطاق القاهرة الكبرى بعدد من السيارات المتنقلة الإضافية، بما يضمن استيعاب أعداد المترددين، ومنع التكدس، وتوفير بدائل رقمية وعصرية مرنة تختصر الوقت والجَهد على المواطنين في إنجاز معاملاتهم الرسمية.
وتعمل هذه الوحدات المتنقلة والمُطوَّرة بنظام الشباك الواحد، وجرى تجهيزها بأحدث الأنظمة التكنولوجية وآليات العمل المؤمنة التي تتيح تقديم كافة خدمات الشهر العقاري والتوثيق بإنتاجية وسرعة فائقة في أي مكان بكفاءة تامة.
وتأتي هذه الخطوة استمراراً لجهود وزارة العدل في التوسع في تقديم الخدمات المتطورة، وتأكيداً على التزام الدولة ببناء منظومة خدمات حكومية متكاملة تليق بالمواطن المصري، وتُواكب النهضة الشاملة التي تشهدها كافة قطاعات الوزارة تماشياً مع مستهدفات "رؤية مصر ٢٠٣٠".

وزير العدل وزارة العدل سيارات توثيق متنقلة شهر عقاري الساحل الشمالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان والمخرج أحمد جلال عبدالقوي

شقيق الفنان أحمد جلال عبدالقوي ينعيه بكلمات مؤثرة: «مع السلامة يا أخي الأصغر»

احمد جلال

مسألة وقت .. آخر كلمات أحمد جلال عبد القوي قبل رحيله تهز مواقع التواصل الاجتماعي

احمد جلال

وفاة الفنان أحمد جلال عبد القوي بعد صراع مع السرطان

منشور غامض على حساب أحمد جلال عبد القوي يثير قلق متابعيه

منشور غامض على حساب أحمد جلال عبدالقوي يُثير قلق متابعيه

إنستاباي

تحذير جديد وعاجل من إنستاباي لملايين المستخدمين

مسلسل حضرة المتهم ابي

تفاصيل اللحظات الأخيرة فى وفاة أحمد جلال بطل «حضرة المتهم أبي» .. ماذا حدث؟

احمد جلال

قبل ساعات من رحيله.. أحمد جلال عبد القوي يتوقع وفاته.. الوقت عامل مهم في كل الأحوال

القهوة المغشوشة

«هات كوباية مية».. طريقة بسيطة تكشف القهوة المغشوشة في ثوانٍ

ترشيحاتنا

منه فضالي

منة فضالي: كلابي أهم من الراجل.. والحب الحقيقي بلا مقابل

احمد جلال

منة تيسير تنعى أحمد جلال عبد القوي: عمري ما تخيلت أنك هتمشي بدري

غلاف الكتاب

هيئة الكتاب تصدر «قوانين الأحوال الشخصية في مصر» لـ محمود الدسوقي

بالصور

تحذير بعد وفاة 6 مصريين بالسعودية.. علامات تسرب الغاز التي لا يجب تجاهلها

تسرب الغاز
تسرب الغاز
تسرب الغاز

في موجة الحر.. 7 نصائح تحميك من جلطات الدم القاتلة

جلطات الدم
جلطات الدم
جلطات الدم

جوري بكر تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

على البحر .. كارولين عزمي تخطف الأنظار بظهورها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ارحموا من في الأرض

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

المزيد