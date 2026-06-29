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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

وزير العدل يستقبل سفير دولة الهند لبحث تعزيز التعاون القضائي الثنائي

وزير العدل
وزير العدل
إسلام دياب

استقبل المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الإثنين بمقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة، السفير سوريش كي ريدي، سفير دولة الهند لدى جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق له، وذلك بحضور لفيف من مساعدي الوزير وقيادات الوزارة.


وفي مستهل اللقاء، رحَّب المستشار وزير العدل بالسفير الهندي، مثمِّناً الروابط الوثيقة والتعاون الممتد بين البلدين، ومؤكداً على أهمية استمرار البِناء على هذا التاريخ المشترك لفتح آفاق جديدة تدعم المنظومة القضائية والتشريعية في كلا الجانبين.
وتناول اللقاء استعراض الرؤى المتبادلة بشأن تعزيز أطر التعاون في مختلف المجالات القانونية والقضائية، وتطوير نظم العدالة وبناء القدرات، وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى. كما تباحث الجانبان حول آليات دعم تنفيذ الاتفاقيات القضائية الثنائية المبرمة في مجالات المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية، وتسليم المجرمين، ونقل الأشخاص المحكوم عليهم.
وأكد السيد المستشار وزير العدل خلال اللقاء على التزام الدولة المصرية الراسخ بسيادة القانون، والتطوير المستمر الذي تشهده المنظومة القضائية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لاسيما في مجال دعم التقنيات الرقمية والتحول التكنولوجي للتقاضي، فضلاً عن تشجيع وتطوير الآليات البديلة لتسوية المنازعات وتيسير الوصول إليها.
ومن جانبه؛ أعرب السفير الهندي عن اعتزازه البالغ بهذا اللقاء، مشيداً بالطفرة القضائية والتشريعية التي تشهدها جمهورية مصر العربية، ومؤكداً حرص بلاده على دفع أفق التعاون القانوني المشترك، وتم مناقشة جدوى إبرام اتفاقية ثنائية جديدة للتعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والعمل المشترك لتحديث الأطر التشريعية والمؤسسية، بما يواكب الطموحات المشتركة ويعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والهند.

وزير العدل وزارة العدل سفير الهند

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