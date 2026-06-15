وزير العدل يشارك في الاجتماع الـ 76 للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب | صور

شارك المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، اليوم الإثنين، في أعمال الاجتماع السادس والسبعين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، الذي عُقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.



وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال،إلى جانب عدد من الموضوعات القانونية والقضائية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تطوير المنظومة العدلية العربية وتعزيز أطر التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء.



ورحب وزير العدل بالوزراء ورؤساء الوفود المشاركة، ناقلًا إليهم تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وتمنياته لأعمال الاجتماع بالتوفيق والنجاح وتحقيق الأهداف المرجوة منه، بما يخدم مصالح الشعوب العربية ويعزز مسيرة التعاون العربي في المجالات القانونية والقضائية.

وعلى هامش الاجتماع، عقد وزير العدل لقاءً ثنائيًا مع لطفي بوجمعة وزير العدل بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون القضائي والقانوني بين البلدين الشقيقين، وتبادل الخبرات في مجالات تطوير منظومة العدالة، فضلاً عن بحث آليات دعم التعاون الدولي في مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، بما يعزز الأمن والاستقرار ويحقق المصالح المشتركة للبلدين.