عاصفة سياسية.. سنغافورة تحقق في رفع العلم الفلسطيني خلال حفل لفرقة بريطانية

تجري الشرطة وسلطات الإعلام في سنغافورة تحقيقاً في حفل موسيقي أقامته فرقة "ماسيف أتاك" يوم الأربعاء بتهمة "انتهاك محتمل لشروط الترخيص" بعد أن أنهت الفرقة البريطانية عرضها برفع العلم الفلسطيني.



وقالت الشرطة السنغافورية في بيان اليوم الجمعة إنه تم تقديم بلاغات والتحقيقات جارية بعد أن قام عضوان من الفرقة برفع العلم على خشبة المسرح وسط هتافات الجمهور، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء.

لا تسمح سنغافورة بالعرض العلني للشعارات الوطنية الأجنبية بدون تصريح أو استثناء، ويُعد العلم الفلسطيني حساساً بشكل خاص نظراً للحرب في غزة ووجود عدد كبير من السكان المسلمين في سنغافورة.

في عام 2023، صرحت وزارة الداخلية قائلة: “إن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر يمثل قضية حساسة. ونود أن ننصح بعدم إظهار أو ارتداء أي شيء يتعلق بهذا الصراع في الأماكن العامة، نظراً لحساسية الوضع الراهن.”

وأضافت "لا ينبغي اعتبار السلام والوئام بين مختلف الأعراق والأديان في سنغافورة أمراً مفروغاً منه، ويجب ألا نسمح للأحداث الخارجية بالتأثير على هذا السلام والوئام الذي نتمتع به في سنغافورة."



يشكل الصينيون 74% من سكان سنغافورة المقيمين، والماليزيون 13.6%، والهنود 9%، بينما يُصنف 3.3% منهم ضمن فئات أخرى. ويُشكل المسلمون حوالي 15% من السكان.

تشتهر فرقة بريستول، التي تشكلت عام 1988، بمواقفها السياسية الصريحة، حيث تعرض مقاطع فيديو خلال حفلاتها الموسيقية استهدافًا لشركة التكنولوجيا الأمريكية بالانتير ، وتسلط الضوء على الصراعات من الحرب الأمريكية الإيرانية إلى السودان وغزة وأوكرانيا.