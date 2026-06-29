وزير العدل يستقبل سفير المغرب لبحث تطوير آفاق التعاون القضائي المشترك

استقبل المستشار محمود حلمى الشريف، وزير العدل، اليوم الإثنين بمقر وزارة العدل بالعاصمة الجديدة، السفير محمد آيت وعلي، سفير المغرب لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية.

وفي مستهل اللقاء رحَّب المستشار وزير العدل بالسفير المغربي، مُعرباً عن اعتزاز الوزارة بالروابط التاريخية الوثيقة والشراكة الممتدة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين في كافة المجالات القانونية والقضائية.

وتناول اللقاء استعراض الرؤى المتبادلة بشأن تفعيل خطط العمل التنسيقية المشتركة بين وزارتي العدل في البلدين، وبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي في مجالات تطوير المنظومة القضائية وبناء وتطوير القدرات، وتبادل الخبرات والممارسات الفُضلى، فضلاً عن دراسة إمكانية تحديث وتطوير الأطر التشريعية والاتفاقيات الثنائية المبرمة بين الجانبين بما يُواكب الطموحات المشتركة.

وأكد المستشار وزير العدل خلال اللقاء على التزام الدولة المصرية الدائم بمبادئ سيادة القانون، والتطوير المستمر الذي يشهده بنيان العدالة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكداً على أهمية مدِّ سريان خطط العمل والبرامج التنفيذية المشتركة وتبادل الزيارات الثنائية.

من جانبه عبَّر السفير المغربي عن سعادته البالغة بهذا اللقاء، مُشيداً بالطفرة التقنية والمؤسسية المتميزة التي تشهدها منظومة العدالة في مصر، ومؤكداً الحرص على دفع مسارات التنسيق القضائي المشترك، ودعم تفعيل اتفاقيات التعاون القضائي المبرمة بما يُرسخ التكامل القضائي ويعكس عمق العلاقات الاستراتيجية والروابط الأخوية التي تربط بين مصر والمغرب.