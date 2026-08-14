وزير الخزانة الأمريكي: إجراءات غير مسبوقة ضد إيران.. وحصار هرمز يعمق عزلتها الاقتصادية

قال وزير الخزانة الأمريكي إن الولايات المتحدة ستفرض تدابير غير مسبوقة ضد إيران، في إطار مساعي واشنطن لتشديد الضغوط الاقتصادية على طهران.

وأضاف أن استمرار الحصار في مضيق هرمز من شأنه أن يفرض مزيدًا من العزلة الاقتصادية على إيران، محذرًا من تداعيات استمرار الأزمة على الاقتصاد الإيراني والتجارة الدولية.

وفي وقت سابق ''، قال بيتر روف الكاتب بمجلة نيوزويك الأمريكية، إنّ الإجابة الأفضل بشأن ما إذا كان مضيق هرمز مغلقًا أو أن الولايات المتحدة سيطرت عليه هي الانتظار لمعرفة ما سيحدث خلال الأيام المقبلة.

وأضاف في مداخلة، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واثق للغاية من أن الجيش الإيراني والإمكانات العسكرية الإيرانية وقدرتهم على إغلاق مضيق هرمز قد دُمرت بالكامل، في حين قال الإيرانيون إن لديهم السيطرة على المضيق، وإنه لا يوجد شيء يمر عبره دون الأمر الإيراني.

وتابع الكاتب بمجلة «نيوزويك» الأمريكية: «سوف نرى ما الذي سيحدث عبر الأيام القادمة، هل سيكون هناك بعض السفن التي تمر؟ هل ستكون سفن إيرانية؟ وأي سفينة ستكون محاصرة هل ستخرج حقًا؟».

وأشار بيتر روف إلى أنه حتى الآن لا يبدو أن هناك أي شيء يشبه حرية الملاحة، مؤكدًا: «لعدد من الأسباب لا أعتقد أن هذا خيار يمكن أن تقبل به الولايات المتحدة أو حتى أي دولة أخرى حول العالم».