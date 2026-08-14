قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع سعر الذهب اليوم 14 أغسطس 2026.. وعيار 21 يسجل زيادة جديدة
عزلة اقتصادية لم يسبق لها مثيل.. وزير الخزانة الأمريكي يهدد إيران
بعد تمرد أوروبا والكاريبي.. 6 اتحادات عربية تدعم إنفانتينو
سعر أكبر دولار في البنوك الآن
أسامة حمدي: الأنسولين ضرورة أساسية للأطفال المصابين بالنوع الأول
مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الثانية علمي علوم.. مفاجأة سارة وقائمة الكليات المتاحة
علي محمود: أبو تريكة مثلي الأعلى وجمهور الأهلي اللاعب رقم واحد
كوريا الشمالية تهدد بالنووي.. بيونج يانج تتوعد واشنطن وسيول بـ"ردع جديد"
قرار خطير في واشنطن.. البنتاجون يراجع الاستراتيجية النووية الأمريكية
متى ينتهي فصل الصيف 2026؟.. تفاصيل موعد بداية الخريف رسميا
مهندس ينهي حياة زوجته وأولاده وحماته بالرصاص في 15 مايو
أقل سعر دولار في البنوك الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كاتب صحفي: ترامب استخدم كل الأسلحة الأمريكية لإجبار إيران على الاستسلام لكنها لم تستسلم

ترامب
ترامب
هاني حسين

قال الدكتور  أسامة السعيد رئيس تحرير جريدة الأخبار، إنّ الأزمة الحقيقية تتمثل في أن كل طرف يحاول أن يحقق من خلال التفاوض ما لم يستطع تحقيقه في ميدان المعركة، موضحًا أن الولايات المتحدة قامت بتظاهرة عسكرية ضخمة من خلال ضربات توصف بأنها قوية وعنيفة، لكنها لم تستطع تحقيق الحسم العسكري.

وأضاف في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ إيران استطاعت الصمود في وجه الآلة العسكرية الأمريكية والإسرائيلية في المرحلة الأولى من الحرب، وهو ما يجعل الإيرانيين يتصورون أنهم استطاعوا تحقيق أهدافهم والصمود في وجه الولايات المتحدة، القوة العسكرية الأكبر في العالم وصاحبة التكنولوجيا العسكرية الأكثر تطورًا في العالم، وبالتالي يمنحهم ذلك الإحساس والشعور بأنهم انتصروا في هذه المعركة.

وأوضح رئيس تحرير جريدة الأخبار المصرية أن «عقدة هذه الأزمة» تتمثل في أن كل طرف يقدم نفسه على أنه المنتصر في هذه الحرب، وأنه يستطيع فرض شروطه والقواعد التي يريد تطبيقها، سواء على مضيق هرمز أو على مستوى الأمن الإقليمي بشكل عام.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتأكيد في مأزق حقيقي، بعدما قام بكل ما يمكن القيام به، وحشد القدرات العسكرية الأمريكية وفق أقصى قدرات ممكنة في المنطقة، واستخدم كل الأسلحة الأمريكية لإجبار إيران على ما قال إنه سيكون استسلامًا، لكن إيران لم تستسلم.

وتابع الدكتور أسامة السعيد أن النظام الإيراني لم يتغير كما وعد الرئيس دونالد ترامب في بداية هذه المواجهة، بل استطاعت إيران تصعيد الموقف بإغلاق مضيق هرمز، وفرض واقع إقليمي وواقع قاسٍ للغاية على منظومة الأمن ومنظومة الطاقة في العالم.

ولفت إلى أن المشكلة والعقدة والتعقيد الكبير الذي تعانيه هذه المرحلة هو أن الرئيس دونالد ترامب يبدو متعجلًا لتحقيق الحسم، ولم يستطع تحقيقه على مدى الشهور الماضية، في المقابل تعرضت إيران لضغوط كبيرة ولعملية تدمير واسعة، لكنها لم تستسلم، وتتمسك بورقة مضيق هرمز واستهداف المصالح الأمريكية واستهداف مصالح حلفاء الولايات المتحدة في منطقة الخليج للضغط على القرار الأمريكي، مؤكدًا أن هذه المرحلة «صعبة للغاية».

ترامب أمريكا ايران طهران اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كلب مفقود

مكافأة 2 مليون جنيه.. منشور للعثور على كلبة يُثير جدلًا واسعًا على السوشيال ميديا

سعر الذهب

1800 جنيه.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

الجنيه الذهب

زاد 1080 جنيهًا.. الجنيه الذهب يرتفع في الصاغة الآن

بطاقة الرقم القومي

خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي 2026 أونلاين.. الخطوات والرسوم ومواعيد الاستلام

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة 2026 وأسعار التذاكر بعد التطوير

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة 2026 وأسعار التذاكر بعد التطوير

بعد الـ40 درجة.. الأرصاد تكشف موعد الانخفاض الكبير في الحرارة

بعد الـ40 درجة.. الأرصاد تكشف موعد الانخفاض الكبير في الحرارة

خالد الغندور

رد فعل صادم من خالد الغندور على عودة أكرم توفيق للأهلي.. بتعملوها إزاي دي؟

نادي الزمالك

تفتكر ممكن يحصل؟.. خبير لوائح يلمح لمفاجأة في الزمالك بعد بيان عبد الله السعيد

ترشيحاتنا

البن

خبير قهوة: البن منزوع الكافيين لا يخلو منه 100%

الطب

الصين والهند واليابان.. مدرب طاقة يوضح حدود الطب التقليدي أمام الاختبار العلمي

الروشتة

طبيب: يجب وضوح الروشتة وكتابة الجرعات دون التباس

بالصور

أسباب صحية وراء رائحة الجسم والفم الكريهة.. حيل بسيطة لاكتشافها

أسباب صحية وراء رائحة الجسم الكريهة
أسباب صحية وراء رائحة الجسم الكريهة
أسباب صحية وراء رائحة الجسم الكريهة

فيديو

تامر فرج وزوجته

تامر فرج: المسرح بيتي.. وأستعد لمايكرودراما جديدة | فيديو

محمد رياض

محمد رياض يكشف كواليس نجاح الدورة الـ19 من مهرجان المسرح : فاقت توقعاتي | فيديو

آدم البنا

آدم البنا يطرح أول ألبوماته الغنائية "في مدينتك"

إسلام زكي

إسلام زكي يطرح «ماشي بغني».. بداية جديدة لمشروعه الغنائي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: أزمة «شنجن» الجدية وانفجار العقد الأيديولوجي في أوروبا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: خطوط محمول باسمك دون علمك.. من يتحمل المسئولية؟

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

المزيد