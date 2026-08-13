قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحريف وصل.. رسميا أحمد عبد القادر في بيراميدز
محمد رمضان يلتقي حسام حسن بعد بروفة حفله بالساحل الشمالي
زاد 1080 جنيهًا.. الجنيه الذهب يرتفع في الصاغة الآن
صدمة أمريكية.. 26 مليار دولار خسائر سنوية بسبب التحايل على رسوم ترامب
بعد السيطرة على الحريق.. مصدر أمني ينفي سقوط مصعد داخل مول أرابيلا بالتجمع
«الأنسولين حياة» هل يتوقف استيراده للأطفال؟ استغاثة للأهالي ورد حاسم من هيئة الدواء
بمشاركة أكرم توفيق.. الأهلي ينهي مرانه المسائي في إسبانيا استعدادًا لمباراة «يوروبا» غدًا
بينهم طفل.. إصابة 16 عاملا في انقلاب سيارة ربع نقل على محور 30 يونيو
هل تتحمل إثم جرائم ارتكبت بخط هاتف مسجل ببطاقتك؟ أمين الفتوى يجيب
الصحة : 3 وفيات و17 مصابا في حادث مول أرابيلا بلازا بالقاهرة الجديدة
بعد الـ40 درجة.. الأرصاد تكشف موعد الانخفاض الكبير في الحرارة
تفتكر ممكن يحصل؟.. خبير لوائح يلمح لمفاجأة في الزمالك بعد بيان عبد الله السعيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أولويات ترامب.. العدل الأمريكية تعرقل مكافحة "الاتجار بالجنس"

ترامب
ترامب
القسم الخارجي

صرحت إدارة ترامب مراراً وتكراراً بأن مكافحة الاتجار بالجنس هي إحدى أولوياتها القصوى، لكن التحقيقات توقفت والملاحقات القضائية تراجعت في الأشهر الستة الماضية بسبب نقص الموظفين، وتخفيضات التمويل، وإنفاذ قوانين الهجرة، وتزايد انعدام الثقة بالحكومة بين الضحايا، وفقًا لمقابلات أجرتها رويترز مع 25 مدعيًا عامًا سابقًا، ووكلاء حاليين، ومدافعين عن الضحايا، ومراجعة لسجلات المحكمة الفيدرالية.

"لا يمكنك القول إن شيئًا ما يمثل أولوية ثم لا توفر الموارد اللازمة لتحقيق ذلك"، هذا ما قالته جاكلين كيلي، المدعية الفيدرالية السابقة في نيويورك التي قادت ملاحقة مغني الراب والممثل شون "ديدي" كومز، الذي اتُهم بالاتجار بالجنس وأُدين العام الماضي بتهمتين تتعلقان بنقل الأشخاص لأغراض الدعارة.

انخفضت التهم الفيدرالية المتعلقة بالاتجار بالجنس هذا العام إلى أبطأ وتيرة منذ عام 2010 وتشير سجلات المحكمة إلى أن وزارة العدل الأمريكية وجهت اتهامات إلى 73 شخصًا حتى شهر يونيو، أي أقل بنحو 22% من عدد الأشخاص الذين تم توجيه الاتهام إليهم خلال النصف الأول من السنوات الثلاث الماضية.

انخفضت أيضاً التهم المتعلقة بالجرائم ذات الصلة فقد وجهت العدل الأمريكية اتهامات لـ 1230 شخصاً بانتهاكات تتعلق باستغلال الأطفال جنسياً عبر الإنترنت حتى شهر يونيو، أي بانخفاض قدره 3% عن المتوسط ​​المسجل خلال نفس الفترة من السنوات الثلاث الماضية. 

كما وجهت اتهامات لـ 318 شخصاً بانتهاك قانون مان، الذي يستهدف الدعارة العابرة للولايات، أي بانخفاض قدره 18% عن المتوسط.

تعكس هذه الانخفاضات تحولاً أوسع في أولويات إنفاذ القانون الفيدرالي في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي خفض ميزانيات الوكالات وفرض التركيز على عمليات الترحيل. 

وانخفض عدد المتهمين بجرائم لا علاقة لها بالهجرة - من التهرب الضريبي إلى تهريب المخدرات - بنسبة 7% حتى شهر يونيو، ليصل إلى حوالي 22 ألف شخص، وفقاً لسجلات المحكمة.

تأتي هذه النتائج في الوقت الذي صادق فيه الكونجرس على مرشح ترامب، تود بلانش، لمنصب المدعي العام، بأغلبية 50 صوتًا مقابل 49، مع انشقاق عضوين جمهوريين.

وقد واجه ترشيحه ردود فعل سلبية من الحزبين بسبب طريقة تعامله مع الوثائق المتعلقة بالمجرم الجنسي المدان جيفري إبستين، ونقل شريكته، جيسلين ماكسويل، إلى سجن ذي حراسة مخففة، بعد فترة وجيزة من مقابلة بلانش الشخصية معها .

صرحت بلانش مؤخراً أمام الكونجرس بأن مكافحة الاتجار بالبشر "لا تزال أولوية للوزارة نظراً لخطورة الضرر الذي يسببه". 

كما عينت الإدارة منسقة وطنية جديدة لمكافحة استغلال الأطفال والاتجار بالبشر، وهي أليساندرا سيرانو، المدعية العامة المخضرمة.

أكدت سيرانو في تصريحات لوكالة رويترز أن الوزارة ملتزمة بمكافحة الاتجار بالجنس. وأضافت أن انخفاض عدد الملاحقات القضائية قد يكون ناتجاً عن انشغال المدعين العامين والمحققين بالتقاضي في عدد كبير من القضايا الجارية، مما صرف انتباههم عن فتح قضايا جديدة.

أولويات ترامب العدل الأمريكية الاتجار بالجنس إدارة ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كلب مفقود

مكافأة 2 مليون جنيه.. منشور للعثور على كلبة يُثير جدلًا واسعًا على السوشيال ميديا

سعر الذهب

1800 جنيه.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

العام الدراسي 2027

موعد بدء العام الدراسي 2027 في المدارس والجامعات |قرار نهائي يحسم الجدل

المتهمين

بعد 13 سنة.. الأمن يكشف حقيقة صور أشخاص يحملون أسلحة نارية في قنا

يوسف بلعمري

موقف الأهلي من رفع اسم يوسف بلعمري من قائمة الفريق بعد الإصابة

بيزيرا

خبير لوائح يفجر مفاجأة جديدة في أزمة بيزيرا مع الزمالك

عماد النحاس

أزمة بين إدارة المصري البورسعيدي وعماد النحاس قبل انطلاق الموسم الجديد

حسام حسن

حقيقة طلب حسام حسن تغيير بعض أفراد الجهاز الفني في منتخب مصر

ترشيحاتنا

كسوف الشمس

موعد مع الظلام.. حدث سماوي استثنائي يقترب من مصر بعد الكسوف الأخير

الأرصاد تكشف موعد عودة الحرارة لمعدلاتها الطبيعية في مصر

الأرصاد تكشف موعد عودة الحرارة لمعدلاتها الطبيعية

الذهب

السر الذي أخفاه البحر.. كنز ذهبي يكشف قصة غامضة من 1300 عام

بالصور

أسباب صحية وراء رائحة الجسم والفم الكريهة.. حيل بسيطة لاكتشافها

أسباب صحية وراء رائحة الجسم الكريهة
أسباب صحية وراء رائحة الجسم الكريهة
أسباب صحية وراء رائحة الجسم الكريهة

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور
وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور
وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون عجين.. وصفة سهلة وسريعة بمكونات من البيت

طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون عجين
طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون عجين
طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون عجين

بإطلالة صيفية ناعمة.. المطربة ساندي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

ساندي
ساندي
ساندي

فيديو

آدم البنا

آدم البنا يطرح أول ألبوماته الغنائية "في مدينتك"

إسلام زكي

إسلام زكي يطرح «ماشي بغني».. بداية جديدة لمشروعه الغنائي

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: أزمة «شنجن» الجدية وانفجار العقد الأيديولوجي في أوروبا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: خطوط محمول باسمك دون علمك.. من يتحمل المسئولية؟

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

المزيد