ترامب: موقفنا جيد جدا لكني لا أثق في إيران

أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن عدم ثقته في الممثلين الإيرانيين.

وقال الرئيس الأمريكي، في تصريحات صحفية في قاعدة أندروز الجوية بالقرب من واشنطن، "إن الأمور في إيران ممتازة، ونحن نسيطر سيطرة كاملة على مضيق هرمز ولا أحد غيرنا يسيطر عليه".

ورغم إصرار ترامب أن المحادثات مع إيران تسير بشكل جيد، فقد أوضح أنه لا يثق بممثلي طهران وأن العمل العسكري المتجدد لا يزال واردا، وقال "أنا لا أثق بإيران، أنا آخر شخص يمكن أن يثق بها، لقد كذبوا علي باستمرار، نحن نسيطر سيطرة كاملة على مضيق هرمز الآن، ولكن عندما يقدمون على فعل ما لتغيير الوضع حينها سنهزمهم شر هزيمة"، مؤكدا أن الولايات المتحدة مستعدة لشن ضربات ضد إيران إذا حاولت تغيير الوضع بأي شكل من الأشكال.