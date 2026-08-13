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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

فرصة ثانية لدخول امتحانات القبول بمدارس التكنولوجيا التطبيقية للطلاب المُتخلفين عن الأولى

مدارس التكنولوجيا التطبيقية
مدارس التكنولوجيا التطبيقية
ياسمين بدوي

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إتاحة فرصة ثانية لدخول امتحانات القبول في مدارس التكنولوجيا التطبيقية ، للطلاب اللذين تخلفوا عن الاختبار الإلكتروني

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : نحيط الطلاب الذين تخلفوا عن حضور الاختبار الإلكتروني يوم الثلاثاء 11 أغسطس 2026 أو اليوم الأربعاء 12 أغسطس 2026 ، بأنه يمكنهم التوجه لأداء الاختبار اليوم الخميس 13 أغسطس 2026 أو السبت 15 أغسطس 2026 ، وذلك في نفس مقر الاختبار الذي تم تحديده لهم مسبقًا.

وكانت قد قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : لمعرفة موعد ومكان اختبار القدرات الخاص بـ التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2027 ، يمكن للطلاب الدخول على بوابة التقديم باستخدام نفس بيانات الدخول المسجلة أثناء التقديم.

على هذا الرابط : https://dualedu.moe.gov.eg/

و أضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان لها : أن ضوابط التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2027 ، تنص على أنه للالتحاق بـ مدارس التكنولوجيا التطبيقية، يجب اجتياز اختبار القدرات الذي سيتم عقده بمراكز التطوير التكنولوجي بالمحافظات

التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2027 .. موعد ومكان اختبار القدرات

May be an image of ‎text that says '‎INANA لهلمامامَر OE កុប ل TECAND التكنو التكنولوجيا لوجيا التطبيقية LOG TeCH APPLIED AND والبُجيي 6PETOH التربية وزارة ري والتعليم والتعليم الفني تنویه ! تنويه هام パ የበት تُعلن مدارس التكنولوجيا التطبيقية عن بدء الإختبارات الإلكترونية ونية ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 1أغسطس 2026 يمكن للطلاب معرفة ميعاد ومكان الإختبار بالدخول على نفس رابط التقديم < بنفس بياناتهم >> ရေင်စွုပ်ပါင်ရျူသုရံနပည်ည وبل_میبم_انتتر_بلو_س ရက်သ) يوابة التقديم هداوعن النكتولوجيه التطبيقية تعجيل حطول رابط التقديم https://dualedu.moe.gov.eg/ تابع الصفحة الرسمية لمدارس التكنولوجيا التطبيقية‎'‎

اختبار التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2027 .. 60 سؤالاً في ساعة

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن تفاصيل اختبار القدرات الخاص بـ التقديم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2027 مؤكدة ما يلي :

  • يتكون الاختبار من مجموعات أسئلة متنوعة لقياس مدى قدرات الطالب للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية ويتراوح عدد اسئلة الاختبار نحو 60 سؤال – زمن الاختبار 60 دقيقة.
  • مجموعات أسئلة الاختبار تشمل قياس قدرات الطالب في [اللغة العربية – English Language – رياضيات – علوم – حاسب آلي – اختبارات الذكاء]
  • هناك إصدارين من الاختبار احدهم باللغة العربية والاخر باللغة الانجليزية .. يحق للطالب اختيار اللغه طبقا لرغبته .
  • المصدر الرئيسي لمجموعات اسئلة الاختبار هي المقررات الدراسية للمرحلة الاعدادية [عدا أسئلة اختبارات الذكاء] ولقد تم وضع اسئلة الاختبار بمعرفة خبراء ومتخصصين في المجالات المذكورة.
  • يسمح باستخدام الورقة والقلم في المسائل الرياضية مع العلم أنك لست بحاجة لاستخدام الالة الحاسبة .
  • البيانات المطلوبة [اسم الطالب كاملاً – الرقم القومي – كود الطالب من الحكومة الالكترونية – المدرسة المتقدم لها الطالب]

على الطالب الالتزام بتعليمات أداء الاختبار

  • واجهة اسئلة الاختبار موضحا بها العناصر التالية [زمن الاختبار / الوقت المتبقي – زر تسليم الاجابة "ارسال" –رقم السؤال من اجمالي عدد اسئلة الاختبار – نوع السؤال والمطلوب منه].

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن روابط الاختبار التجريبي (نسخة باللغة العربية – نسخة باللغة الانجليزية) للتدرب على اسئلة الاختبار وكيفية التعامل مع إجراءات الاختبار ، وتتمثل هذه الروابط فيما يلي :

رابط الاختبار التجريبى باللغة العربية

https://s.ivyis.org/test/mi3/ar/

رابط الاختبار التجريبى باللغة الانجليزية

https://s.ivyis.org/test/mi3/en/

وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مدارس التكنولوجيا التطبيقية التكنولوجيا التطبيقية

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