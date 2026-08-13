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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

«قتلة الأطفال، هتلر كان على حق»: إسرائيلي وأمريكي يتبادلان اللكمات في مطار مانيلا | فيديو

إسرائيلي وأمريكي يتبادلان اللكمات في مطار مانيلا
إسرائيلي وأمريكي يتبادلان اللكمات في مطار مانيلا
خاطر عبادة

اندلع شجار عنيف بين مسافر أمريكي وآخر إسرائيلي في مطار نينوي أكينو الدولي في مانيلا بعد وصف اليهود بقتلة الأطفال، وقال الإسرائيلي إن الرجل الأمريكي أخبره أن "هتلر كان على حق".

قتلة أطفال.. شجار داخل المطار 

واتنشر مقطع فيديو من المطار، للشجار الذي وقع في منطقة انتظار المغادرين المحليين، حيث يتبادل الرجلان اللكمات لبضع ثوان حتى تدخل الموظفون لفض الاشتباك.

شهود يروون تفاصيل الحادث

وبحسب التقارير الواردة في وسائل الإعلام الفلبينية، قالت الشرطة المحلية إن المواجهة بدأت بعد أن قام كينيث سكوت لي، وهو أمريكي يبلغ من العمر 54 عامًا وكان مسافرًا إلى سيبو، بتوجيه عبارات عنصرية إلى نوام، وهو إسرائيلي يبلغ من العمر 37 عامًا وكان متوجهًا أيضًا إلى المدينة.
                       
وقال شهود عيان، وفقا لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إن "سكوت لي" سخر من ديانة نعوم، ووفقًا للإسرائيلي، فقد سمع الرجل الأمريكي يقول: "قتلة الأطفال، كان هتلر محقًا. من المؤسف أن هتلر لم ينهِ قتل اليهود".

وبحسب التقارير، قام الإسرائيلي، الذي استشاط غضباً من التصريحات، بركل حقيبة لي ولكمه، وتضررت طاولة مجاورة خلال المشادة. إلا أن "سكوت لي" روى رواية مختلفة، مدعياً ​​أن الإسرائيلي هو المعتدي، مضيفا أن نعوم قاطع حديثاً خاصاً وهاجمه دون أي استفزاز.

وفصلت شرطة المطار بين الرجلين، وتم نقلهما إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية.
تمت إحالة القضية إلى المدعي العام للمدينة، ويواجه الرجلان تحقيقاً للاشتباه في تسببهما في إثارة الذعر والفضيحة.

قتلة الأطفال مطار مانيلا اشتباك بين أمريكي وإسرائيلي إسرائيل غزة هتلر

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