قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمراض نمط الحياة..استشاري: الحركة والفحوصات المنتظمة خط الدفاع الأول
أكرم توفيق ينضم إلى معسكر الأهلي في إسبانيا بعد العودة رسميا.. تفاصيل الصفقة وقيمة عقده
وكيل أفريقية النواب: إنشاء مصانع مصرية للدواء في دول حوض النيل قريبا
هل يجوز الاستعانة بأمانة محفوظة لدي لحين عودة صاحبها؟.. الإفتاء توضح
جيش الاحتلال يعلن تدمير موقعين استيطانيين غير قانونيين في بلدتي قصرة وجالود جنوب نابلس
وزير الخارجية ونظيره الإماراتي يبحثان العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية
«العدل» تنشئ فرع توثيق جديدًا للبنك الأهلي للخدمات المتميزة بالتسعين
موعد بدء العام الدراسي 2027 في المدارس والجامعات |قرار نهائي يحسم الجدل
وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره الإماراتي العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية
«قتلة الأطفال، هتلر كان على حق»: إسرائيلي وأمريكي يتبادلان اللكمات في مطار مانيلا | فيديو
هوية مهندس صفقة أكرم توفيق للأهلي.. ومركز جديد في انتظار موفاسا
قرار جمهوري: انضمام مصر إلى اتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الثماني النامية وبروتوكول تسوية المنازعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجوز الاستعانة بأمانة محفوظة لدي لحين عودة صاحبها؟.. الإفتاء توضح

د. نظير عياد مفتي الجمهورية
د. نظير عياد مفتي الجمهورية
عبد الرحمن محمد

تلقت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي سؤالًا يقول صاحبه: سافرت إحدى صديقاتي إلى الخارج لمدة ثلاثة أشهر، وتركت عندي جهاز لاب توب جديدًا لأحفظه لها حتى عودتها. وقد تعرض حاسوبي الشخصي للكسر وتعذر إصلاحه، فهل يجوز لي استخدام جهاز صديقتي دون علمها؟.

وأجاب الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن جهاز اللاب توب الذي تركته الصديقة لدى صاحبة السؤال يُعد وديعة، لأن صاحبة الجهاز سلمته لها بغرض حفظه وأمانته لحين عودتها من السفر.

وأوضح مفتي الجمهورية، أن الوديعة بغير أجر عقد جائز شرعًا، ويظل الجهاز أمانة لدى من تسلمه حتى يعيده إلى صاحبه، ولذلك لا يجوز لها استخدام جهاز صديقتها أو الانتفاع به دون الحصول على إذنها.

وأكد الدكتور نظير عياد أن استخدام الوديعة في غير الغرض الذي سُلّمت من أجله، ومن دون موافقة صاحبها، يُعد مخالفة لمقتضى عقد الوديعة وخيانة للأمانة، ويترتب عليه الإثم والحرج الشرعي.

وبناءً على ذلك، فلا يجوز استخدام جهاز صديقتها لمجرد أن جهازها الشخصي تعطل، إلا بعد إخبار صاحبة الجهاز والحصول على إذنها الصريح في استعماله.

وفي سياق آخر  استطلعت دار الإفتاء المصرية أمس ، هلال شهر ربيع الأول لعام 1488 هجرية، بعد غروب شمس اليوم الأربعاء 29 من شهر صفر - 12 أغسطس 2026، وذلك من خلال لجانها الشرعية المنتشرة في محافظات الجمهورية.

وأعلنت دار الإفتاء في بيان، تعذر رؤية هلال شهر ربيع الأول، وبذلك يكون غدا الخميس هو المتمم لشهر ربيع الأول، وأن بعد غدا الجمعة هو أول أيام شهر ربيع الأول.

وبناءا على هذه الرؤية، فإن موعد المولد النبوي الشريف يوم الثلاثاء الموافق 12 ربيع الأول 1448 هـ - 25 أغسطس 2026م.

دار الإفتاء نظير عياد مفتي الجمهورية الوديعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة الهزة الأرضية

هل حدث زلزال جديد الآن؟.. مسؤول بمعهد البحوث الفلكية يكشف

منتخب مصر

منتخب مصر يكشف حقيقة طلب حسام حسن الاستغناء عن سعفان الصغير وعبد الواحد

الطقس

انخفاض مفاجئ وأمطار.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة في مصر

زلزال

هزة أرضية بشرق القاهرة بسبب أعمال إنشائية.. البحوث الفلكية تكشف التفاصيل

السيدة التي تقف وراء ترامب

أنا مجرد امرأة حامل.. من هي السيدة التي أثارت نظريات المؤامرة خلف ترامب؟

موعد إجازة المولد النبوي 2026 بعد حسم موعد المناسبة

موعد إجازة المولد النبوي 2026 بعد حسم موعد المناسبة

فرج عامر

فرج عامر: ثلاثي الأهلي انتهى بهم المطاف في بيراميدز

عبدالله السعيد

بين صفقة القرن وفسخ العقد.. علاقة عبدالله السعيد والزمالك أغرب حكايات الكرة المصرية

ترشيحاتنا

دراسة: الأرجينيين قد يعزز قدرة الجهاز المناعي على اكتشاف السرطان

دراسة: الأرجينين قد يعزز قدرة الجهاز المناعي على اكتشاف السرطان

السكر

هيظبط مزاجك.. مشروب غير متوقع يخفض السكر ويضبط المزاجي

الكساح

احترس.. اشياء غير متوقعة تسبب الكساح

بالصور

استقرار الدولار وانخفاض الريال..أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس

اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم
اسعار العملات اليوم

كارمن سليمان تبهر متابعيها بـ لوك صيفي في أحدث ظهور

كارمن سليمان
كارمن سليمان
كارمن سليمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: أزمة «شنجن» الجدية وانفجار العقد الأيديولوجي في أوروبا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: خطوط محمول باسمك دون علمك.. من يتحمل المسئولية؟

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

المزيد