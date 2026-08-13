هل يجوز الاستعانة بأمانة محفوظة لدي لحين عودة صاحبها؟.. الإفتاء توضح

تلقت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي سؤالًا يقول صاحبه: سافرت إحدى صديقاتي إلى الخارج لمدة ثلاثة أشهر، وتركت عندي جهاز لاب توب جديدًا لأحفظه لها حتى عودتها. وقد تعرض حاسوبي الشخصي للكسر وتعذر إصلاحه، فهل يجوز لي استخدام جهاز صديقتي دون علمها؟.

وأجاب الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن جهاز اللاب توب الذي تركته الصديقة لدى صاحبة السؤال يُعد وديعة، لأن صاحبة الجهاز سلمته لها بغرض حفظه وأمانته لحين عودتها من السفر.

وأوضح مفتي الجمهورية، أن الوديعة بغير أجر عقد جائز شرعًا، ويظل الجهاز أمانة لدى من تسلمه حتى يعيده إلى صاحبه، ولذلك لا يجوز لها استخدام جهاز صديقتها أو الانتفاع به دون الحصول على إذنها.

وأكد الدكتور نظير عياد أن استخدام الوديعة في غير الغرض الذي سُلّمت من أجله، ومن دون موافقة صاحبها، يُعد مخالفة لمقتضى عقد الوديعة وخيانة للأمانة، ويترتب عليه الإثم والحرج الشرعي.

وبناءً على ذلك، فلا يجوز استخدام جهاز صديقتها لمجرد أن جهازها الشخصي تعطل، إلا بعد إخبار صاحبة الجهاز والحصول على إذنها الصريح في استعماله.

وفي سياق آخر استطلعت دار الإفتاء المصرية أمس ، هلال شهر ربيع الأول لعام 1488 هجرية، بعد غروب شمس اليوم الأربعاء 29 من شهر صفر - 12 أغسطس 2026، وذلك من خلال لجانها الشرعية المنتشرة في محافظات الجمهورية.

وأعلنت دار الإفتاء في بيان، تعذر رؤية هلال شهر ربيع الأول، وبذلك يكون غدا الخميس هو المتمم لشهر ربيع الأول، وأن بعد غدا الجمعة هو أول أيام شهر ربيع الأول.

وبناءا على هذه الرؤية، فإن موعد المولد النبوي الشريف يوم الثلاثاء الموافق 12 ربيع الأول 1448 هـ - 25 أغسطس 2026م.