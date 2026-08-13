لماذا تبدأ السنة في المحرم رغم وقوع الهجرة في ربيع الأول؟.. الإفتاء تكشف السر

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: هل كانت هجرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فى ربيع الأول؟ ولو كانت كذلك فلماذا نحتفل ببداية السنة الهجرية ويوم هجرة الرسول فى شهر المحرم؟

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن النبي محمد -صلى الله عليه وآله وسلم- وصل إلى المدينة في شهر ربيع الأول، لكن جُعِل شهر المحرم بداية العام الهجري لأنه كان بداية العزم على الهجرة؛ يقول الحافظ ابن حجر في "فتح الباري": [وَإِنَّمَا أَخَّرُوهُ -أي التأريخ بالهجرة- مِنْ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ إِلَى الْمُحَرَّمِ لِأَنَّ ابْتِدَاءَ الْعَزْمِ عَلَى الْهِجْرَةِ كَانَ فِي الْمُحَرَّمِ؛ إِذِ الْبَيْعَةُ وَقَعَتْ فِي أَثْنَاءِ ذِي الْحِجَّةِ وَهِيَ مُقَدِّمَةُ الْهِجْرَةِ، فَكَانَ أَوَّلُ هِلَالٍ اسْتَهَلَّ بَعْدَ الْبَيْعَةِ وَالْعَزْمِ عَلَى الْهِجْرَةِ هِلَالُ الْمُحَرَّمِ، فَنَاسَبَ أَنْ يُجْعَلَ مُبْتَدَأً. وَهَذَا أَقْوَى مَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ مِنْ مُنَاسَبَةِ الِابْتِدَاءِ بِالْمُحَرَّمِ].

موعد شهر ربيع الأول

واستطلعت دار الإفتاء المصرية، هلال شهر ربيع الأول لعام 1488 هجرية، بعد غروب شمس أمس الأربعاء 29 من شهر صفر - 12 أغسطس 2026، وذلك من خلال لجانها الشرعية المنتشرة في محافظات الجمهورية.

وأعلنت دار الإفتاء في بيان، تعذر رؤية هلال شهر ربيع الأول، وبذلك يكون اليوم الخميس هو المتمم لشهر ربيع الأول، وأن غدا الجمعة هو أول أيام شهر ربيع الأول.

وبناءا على هذه الرؤية، فإن موعد المولد النبوي الشريف يوم الثلاثاء الموافق 12 ربيع الأول 1448 هـ - 25 أغسطس 2026م.

دعاء رؤية هلال شهر ربيع الأول

«اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، هلال رشد وخير»

«اللهُم اجعله شهرًا لا يضيق لنا فيه صدر، ولا يخيب لنا فيه أمر، ولا يرد لنا فيه دُعاء».

«اللهُم احفظ لنا من نحب، وبشرنا بما يسر، وحقق لنا ما نتمنى.. يا رب العالمين».

«اللهُم إنا نستودعك شهر مضى من عمرنا بأن تغفرها لنا، وترحمنا وتعفو عنا وأن تُبارك لنا في أيامنا القادِمة، وتصلح أنفسنا وتُيسر أمرنا».

«اللهم مع بداية الشهر الجديد اكتب لنا الخير فيه واجعله ختام لأحزاننا وبداية لحياة جديدة مليئة بالسعادة».