اشتباك مسلح مع الشرطة في جلينديل الأمريكية ينتهي بمقتل المشتبه به

شهدت مدينة جلينديل بولاية أريزونا الأمريكية، الأربعاء، حادثة أمنية استمرت عدة ساعات، بعدما تحصن رجل داخل منزل وفتح النار على عناصر الشرطة، ما استدعى تدخل وحدة العمليات الخاصة «SWAT» وفرض إجراءات أمنية لحماية السكان في المنطقة.

وبحسب تقارير إعلامية محلية، بدأت الواقعة عندما توجهت شرطة جلينديل إلى منزل يقع قرب تقاطع شارعي «جلينديل» و«75 أفينيو»، إثر بلاغ يتعلق بانتهاك أمر حماية وتعدٍّ على العقار. وأفادت الشرطة بأن ابنة الرجل اتصلت بخدمات الطوارئ، بعدما شاهدته داخل المنزل رغم وجود أمر قضائي يمنعه من الاقتراب منه.

وأوضحت السلطات أن عناصر الشرطة حاولوا التفاوض مع الرجل لإقناعه بالخروج، إلا أنه رفض الاستجابة، قبل أن يتحول الموقف إلى مواجهة مسلحة. ومع وصول فريق «SWAT»، أطلق المشتبه به النار بصورة متكررة باتجاه الضباط مستخدماً بندقية، بحسب الشرطة، وأصاب عدة مركبات تابعة لها، من بينها مركبة مدرعة، كما لحقت أضرار بطائرتين مسيرتين تابعتين للشرطة.

وطلبت السلطات من سكان المنازل القريبة البقاء داخل أماكنهم خلال المواجهة، في إجراء احترازي بسبب استمرار إطلاق النار.

واستمرت العملية حتى نحو السادسة مساءً، قبل أن تتوقف أصوات الرصاص.

وبعد دخول قوات «SWAT» إلى المنزل، عثرت الشرطة على المشتبه به متوفياً متأثراً بطلق ناري. ولم تحسم السلطات فوراً ما إذا كان قد قُتل برصاص الشرطة أم أقدم على الانتحار.

كما لم تكشف هويته، واكتفت بالإشارة إلى أنه رجل يبلغ 59 عاماً.

وأصيب أحد الضباط بإصابة طفيفة نُقل على إثرها إلى المستشفى، بينما لم تسجل إصابات بين السكان المدنيين، وفق أحدث المعلومات المتاحة.

وتولت جهة تحقيق أخرى مراجعة ملابسات الواقعة، في إطار الإجراءات المتبعة عند وقوع حوادث إطلاق نار مرتبطة بالشرطة.