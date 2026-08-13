عبد العاطي يبحث مع وزير البترول الترويج للاستثمار في هذين القطاعين

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي وشئون المصريين بالخارج، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، يوم الأربعاء ١٢ أغسطس.

وذلك في إطار بحث سبل تعزيز الجهود المشتركة للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعي البترول والتعدين في مصر، خاصة في ضوء الاستعداد لانعقاد منتدى مصر للتعدين المقرر عقده في سبتمبر ٢٠٢٦.

تناول اللقاء بحث آليات الترويج للفرص الاستثمارية التي يتيحها قطاع البترول والغاز، وسبل تنويع وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، حيث شدد الوزيران على أهمية الترويج للنسخة القادمة من "منتدى مصر للتعدين"، والمقرر عقدها في سبتمبر ٢٠٢٦ بالعاصمة الجديدة، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة قيادات قطاع التعدين والمستثمرين والشركات المصرية والعالمية، بما يوفر منصة هامة للتعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة في مجالات البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز أمام الشركات العالمية في مصر

وأكد الوزير عبد العاطي أهمية تعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين في مجال الطاقة، بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة، والاستفادة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي وما تمتلكه من بنية تحتية متطورة وإمكانات لوجستية ومرافق متخصصة. كما أشار إلى أهمية تعزيز تبادل الخبرات والتجارب مع الدول المنتجة للطاقة في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج، وتوظيف أحدث التكنولوجيات في استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية، بما يعزز تنافسية القطاع ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

ومن جانبه أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أن منتدى مصر للتعدين يأتي امتداداً لجهود مكثفة للترويج لما تمتلكه مصر من ثروات وفرص تعدينية هامة ، موضحا أن الوزارة عملت علي تهيئة بيئة الاستثمار في قطاع التعدين وتطوير التشريعات وإجراء اصلاحات وتقديم حوافز استثمارية ، بما يهدف إلي تعظيم الاستفادة من موارد مصر التعدينية ورفع مساهمة التعدين في الناتج القومي.

كما أكد أهمية التعاون مع وزارة الخارجية في الترويج خارجيا من لفرص وحوافز الاستثمار في البترول والغاز والتعدين من خلال الجهود الدبلوماسية الحثيثة للوزارة ، مشيرا إلي أن تلك الجهود تدعم أيضاً شركات قطاع البترول المتخصصة في تنفيذ المشروعات والصيانة واعمال البنية التحتية للتوسع في أسواق جديدة خارج مصر.