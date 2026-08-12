وزير الخارجية: أمن الخليج جزء من الأمن القومي المصري.. ودعم كامل لحماية استقراره

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم، بالأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية،جاسم محمد البديوي.

أعرب الوزير عبد العاطي عن الاعتزاز بالعلاقات الأخوية التي تجمع مصر بدول مجلس التعاون الخليجي، وما شهدته العلاقات المؤسسية بين الجانبين من طفرة ملحوظة منذ التوقيع على مذكرة التفاهم بشأن التشاور السياسي في فبراير ٢٠٢٢، واعتماد "خطة العمل المشترك" بين مصر ومجلس التعاون للفترة ٢٠٢٤-٢٠٢٨ خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد بمكة المكرمة في مارس ٢٠٢٥. كما رحب بانعقاد النسخة الأولى من منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي بالقاهرة في نوفمبر ٢٠٢٥، مؤكداً أهمية البناء على الزخم الذي حققه، خاصةً في مجالات الطاقة المتجددة والبتروكيماويات، والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، وصناعة الأدوية.

جدد وزير الخارجية التأكيد على دعم مصر الثابت لأمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجية الشقيقة معربا عن تضامن مصر معها، ومشيراً إلى ان امن دول مجلس التعاون يعتبر جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مؤكداً على دعم مصر الكامل لما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها ومقدرات شعوبها. كما أعرب عن التقدير للجهود الخليجية المبذولة لدعم التهدئة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مشدداً على أهمية مواصلة التنسيق الوثيق بين القاهرة والمجلس ووضع حد للتصعيد العسكري ويعالج شواغل مختلف الأطراف.

من جانبه، ثمن معالي السيد جاسم محمد البديوي الدور المحوري الذي تضطلع به مصر في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة، وما تبذله من جهود متواصلة لخفض التصعيد وتسوية الأزمات وتعزيز العمل العربي المشترك، مؤكداً حرص مجلس التعاون على مواصلة تطوير علاقاته مع مصر وتعزيز التشاور والتنسيق معها إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.