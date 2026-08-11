وزيرة الخارجية النمساوية : الشراكة مع الولايات المتحدة أساسية لمواجهة التحديات العالمية

أكدت وزيرة الخارجية النمساوية، بياته ماينل رايزينجر، أهمية تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة القوية بين بلاده والولايات المتحدة، وذلك عقب مباحثاتها في واشنطن مع وزير الخارجية ماركو روبيو.

وأوضحت الوزيرة النمساوية، بحسب صفحتها الرسمية اليوم الثلاثاء، أن اللقاء شهد بحث ملفات التعاون المشترك والتنسيق الوثيق بين البلدين، لا سيما في مواجهة القضايا الأمنية الإقليمية والدولية.

وأضافت: "تطرقنا بشكل أساسي إلى تنسيق المواقف وتكثيف الجهود مع الاقتراب من بدء عضوية النمسا المرتقبة في مجلس الأمن الدولي لعامي 2027 و2028، والتي نسعى خلالها لإبراز دورنا كشريك فاعل في حفظ السلام والاستقرار العالمي".