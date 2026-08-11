بعد حكم قضائي بتمكين مالك العقار .. ضبط مستأجر متهم بتحطيم محتويات شقة وسرقة أبوابها بدمياط

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور ومقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من مستأجر إحدى الشقق السكنية بالعقار ملك والده لقيامه بتحطيم محتويات الشقة وسرقة أبوابها عقب حصول والده على حكم قضائى بتمكينه منها بدمياط.





بالفحص تبين أنه بتاريخ 9/ الجارى تبلغ لقسم شرطة أول دمياط من القائم على النشر (مالك مكتب للمصنوعات الخشبية – مقيم بدائرة القسم) بتضرره من مستأجر إحدى الشقق السكنية بالعقار ملك والده (مقيم بذات العقار) لقيامه بتحطيم وسرقة محتويات الشقة عقب حصول والده على حكم قضائى بتمكينه منها.

أمكن ضبط المشكو فى حقه (مالك مكتب دعاية وإعلان) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





