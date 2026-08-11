مصادر : اجتماع عاجل لحسم صفقة محمود صلاح بالأهلي

كشفت مصادر مطلعة عن عقد اجتماع عاجل في الوقت الحالي داخل أحد الأماكن بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة، يجمع عصام سراج والمهندس تامر خليل، برفقة ممثل عن اللاعب محمود صلاح، من أجل التفاوض حول القيمة النهائية لإتمام صفقة انتقال اللاعب.

وأوضحت المصادر أن المفاوضات تتركز في الوقت الحالي على حسم المقابل المالي النهائي للصفقة، تمهيدًا لإنهاء كافة التفاصيل الخاصة بانتقال محمود صلاح إلى النادي الأهلي.

وفي الوقت نفسه، غادر محمود صلاح معسكر فريق غزل المحلة المقام في الإسكندرية، متجهًا إلى القاهرة، استعدادًا للسفر إلى إسبانيا والانضمام إلى بعثة الأهلي، قبل مواجهة برشلونة الإسباني المقرر لها الأربعاء المقبل.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تكثيف المفاوضات بين جميع الأطراف، في ظل رغبة الأهلي في حسم الصفقة سريعًا وضم اللاعب إلى صفوف الفريق خلال الفترة الحالية.



