وزيرة التضامن توجه بتقديم الدعم النفسى لأسر ضحايا ومصابى حادث الإسماعيلية

وجهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، نائبة رئيس الهلال الأحمر المصري، فرق الاستجابة أثناء الطوارئ التابعة للهلال الأحمر المصري بتقديم الدعم النفسي والمساندة لأسر ضحايا ومصابي حادث تصادم سيارتي عمال منطقة الدواويس التابعة لدائرة مركز القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا وإصابة آخرين، ونقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وعلى الفور، توجهت فرق الهلال الأحمر المصرى بفرع الإسماعيلية إلى المستشفيات التي يتواجد بها المصابون وأسر الضحايا، وتشمل المجمع الطبي، أبو خليفة، التل الكبير، القصاصين، لتقديم خدمات الدعم النفسي، إلى جانب توفير المساعدات اللازمة ومساندة المتضررين وأسرهم فى مواجهة تداعيات الحادث.

كما تواصل فرق الهلال الأحمر المصري مساندة أهالي الضحايا ومرافقتهم خلال استكمال إجراءات الدفن، وتقديم الدعم النفسي والمساعدات اللازمة، في إطار حرص الهلال الأحمر المصري على الوقوف إلى جانب الأسر المتضررة ومساندتها خلال هذه الظروف الإنسانية الصعبة، ويتقدم الهلال الأحمر المصري وجميع العاملين والمتطوعين به بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، داعين الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنين للمصابين الشفاء العاجل.