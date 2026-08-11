استمرار ذروة الارتفاع في الحرارة .. الأرصاد تحذر من طقس الأيام القادمة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الأربعاء 12 أغسطس وحتى الأحد 16 أغسطس 2026، حافلة بحذارٍ رسمي من استمرار ذروة الارتفاع في درجات الحرارة يوم الأربعاء 12 أغسطس على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس الأيام القادمة

وبحسب هيئة الأرصاد، يسود خلال تلك الأيام القادمة، طقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب المناطق.

وأوضحت الهيئة أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين 2 إلى 4 درجات مئوية.

أبرز الظواهر الجوية المتوقعة

ويشهد الطقس خلال الأيام القادمة، استمرار نشاط الشبورة المائية الصباحية، حيث تشهد الفترة من 4 إلى 8 صباحاً تكون شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

ويشهد الطقس، نشاط للرياح، حيث تنشط الرياح أحياناً من الأربعاء 12 أغسطس إلى الأحد 16 أغسطس على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الأيام القادمة

وحول درجات الحرارة المتوقعة (العظمى / المحسوسة)، خلال الطقس الأيام القادمة، تكون كالتالي:



القاهرة الكبرى والوجه البحري:

الأربعاء 12 أغسطس: العظمى 40° | المحسوسة 42°

الخميس 13 أغسطس: العظمى 38° | المحسوسة 40°

الجمعة 14 أغسطس: العظمى 37° | المحسوسة 39°

السبت 15 أغسطس: العظمى 37° | المحسوسة 39°

الأحد 16 أغسطس: العظمى 36° | المحسوسة 38°

السواحل الشمالية:

الأربعاء 12 أغسطس: العظمى 31° | المحسوسة 35°

الخميس 13 أغسطس: العظمى 32° | المحسوسة 35°

الجمعة 14 أغسطس: العظمى 32° | المحسوسة 35°

السبت 15 أغسطس: العظمى 32° | المحسوسة 36°

الأحد 16 أغسطس: العظمى 31° | المحسوسة 35°

شمال الصعيد:

تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 37° و41°، بينما تسجل المحسوسة ما بين 39° و43°.

جنوب الصعيد:

تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 41° و44°، بينما تصل المحسوسة في أوجها يوم الأربعاء إلى 45°.

وشددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية، ومتابعة التحديثات الرسمية بانتظام.