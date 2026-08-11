مفاجأة .. عبدالله السعيد يدرس الاعتزال نهائيا بعد فسخ تعاقده مع الزمالك

كشف عبد الهادي محمد، وكيل عبد الله السعيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تفاصيل فسخ تعاقد اللاعب مع الأبيض، مشيرا إلى أنه يفكر في الاعتزال.

كتب وكيل عبد الله السعيد في منشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": عبد الله السعيد طلب رسميًا إنهاء تعاقده مع نادي الزمالك، بسبب ما يراه من سوء معاملة من جانب مجلس إدارة النادي، سواء على المستوى المعنوي أو الإعلامي".

وأضاف: "ويرى اللاعب أن هناك حالة من عدم التقدير لما قدمه، إلى جانب توجيه الرأي العام في اتجاهات لا تعكس حقيقة ما يحدث، وهو ما دفعه للتفكير بشكل جدي في إنهاء مشواره مع الزمالك، وعن الأخبار المنتشرة عن رحيله للتعاقد مع نادي آخر".

واختتم: "هذه الأخبار كمثلها من الأخبار التي تهدف إلى تشويه صورته أمام الجماهير، وأنها لا أساس لها من الصحة ولم يتم الجلوس أو التفاوض مع أي ناد داخل مصر أو خارجها، كما يدرس عبدالله السعيد حاليا اتخاذ قرار بإنهاء مسيرته الكروية بشكل نهائي من بوابة نادي الزمالك".