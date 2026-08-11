محافظة الإسماعيلية: تشديد الرقابة المرورية بمحيط الحادث ورفع إحداثيات موقع الحادث

قدم العميد حمدي هندي مستشار محافظ الإسماعيلية والمشرف على مركز سيطرة الشبطة الوطنية للطوارئ، التعازي لأسر ضحايا حادث طريق الدواويس بمحافظة الإسماعيلية .



وقال حمدي هندي في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" المحافظ امر بدفع سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم إبلاغ مديرية الصحة لرفع درجة الاستعدادات بجميع المستشفيات المتواجدة في محيط الحادث ".

وتابع حمدي هندي :" توجيه الأجهزة التنفيذية لموقع الحادث وتشديد الرقابة المرورية على الطريق وإزالة أي تعديات ".



وأكمل حمدي هندي:" نقوم برفع إحداثيات موقع الحادث لمنع تكرار هذه النوعية من الحوادث مرة أخرى ".

