تم مد باب التقديم لمدارس أجرو المصرية الإيطالية لتكنولوجيا المياه حتى 15 أغسطس.

يحتوى نظام الدراسة فى مدارس أجرو المصرية الإيطالية نظام دراسة مجاني وتدريب عملي وتخصص مطلوب في سوق العمل.

شهادة مدارس أجرو المصرية الايطالية لتكنولوجيا المياه دراسة باللغة الإيطالية شهادة بكالوريا تكنولوجية بعد 3 سنوات مع إمكانية استكمال الدراسة لمدة سنتين إضافيتين للحصول على البكالوريا التكنولوجية المتقدمة.



كما تتيح المدرسة فرصة السفر إلى إيطاليا في إطار المسار التعليمي وبعد الحصول على الشهادة، يمكن للطالب استكمال دراسته في الجامعات الحكومية والكليات التكنولوجية والمعاهد العليا التي يحددها تنسيق التعليم العالي.

وتتواجد مدارس أجرو في الإسكندرية، الشرقية، القليوبية، المنيا وأسيوط.

رابط التقديم:

https://dualedu.moe.gov.eg/