الشركة المتحدة للرياضة تعلن نقل مباراة الأهلي وبرشلونة عبر تطبيق "أون سبورت"

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أعلنت الشركة المتحدة للرياضة، الحصول على حقوق إذاعة مباراة الأهلي وبرشلونة الإسباني في بطولة كأس خوان جامبر.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة مهمة أمام فريق برشلونة الإسباني يوم 19 أغسطس الجاري على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" في مدينة برشلونة، في إطار كأس خوان جامبر.

ويخوض الأهلي حاليًا معسكرًا في إسبانيا استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

وأعلنت الشركة المتحدة للرياضة، نقل مباراة الأهلي وبرشلونة بشكل حصري عبر تطبيق "أون سبورت"، وذلك ضمن استراتيجية الشركة لتوسيع نطاق المحتوى الرياضي المقدم للجمهور، وتوفير أهم المباريات والفعاليات الرياضية عبر منصاتها.