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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بالصور | خروج 13 مصابًا في حادث الدواويس الأليم من المستشفى

مصابي الاسماعيلية
مصابي الاسماعيلية
عبدالصمد ماهر

تفقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، المصابين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال بمنطقة الدواويس بمحافظة الإسماعيلية، للاطمئنان على حالتهم الصحية ومتابعة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية المقدمة لهم.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن متابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المستمرة لتداعيات الحادث، وما وجّه به من توفير أقصى درجات الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، وتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين، تعكس أولوية صحة المواطن وسلامته، وحرص الدولة على الوقوف إلى جانب المواطنين في مختلف الظروف.

وأكد أيضًا المتابعة الحثيثة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، لكافة الإجراءات الطبية المقدمة للمصابين وتطور حالتهم الصحية لحظة بلحظة.

جاهزية الفرق الطبية والتمريضية

واطمأن الدكتور أحمد السبكي على الحالة الصحية للمصابين، وتابع مع الفرق الطبية تطورات الحالات والخطط العلاجية المقررة، كما تابع جاهزية الفرق الطبية والتمريضية، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم ومشتقاته، مؤكدًا استمرار رفع درجة الاستعداد بكافة منشآت الهيئة بمحافظة الإسماعيلية، وتقديم أقصى درجات الرعاية الطبية للمصابين حتى تمام التعافي.

كما أكد أن استقبال وعلاج كافة الحالات تم داخل مستشفيات الهيئة بمحافظة الإسماعيلية، وهي مستشفيات القصاصين التخصصي، والطوارئ والجراحات الدقيقة بأبو خليفة، والتل الكبير، ومجمع الإسماعيلية الطبي، ونجحت الفرق الطبية في إجراء التدخلات الطبية والعمليات المتقدمة لعدد 30 مصابًا، خرج منهم 13 مصابًا بعد التحسن الكامل في حالتهم الصحية، فيما يواصل باقي المصابين التماثل للشفاء.

وتواصل الهيئة العامة للرعاية الصحية التنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان وأجهزة الدولة المعنية، لمتابعة تطورات الحادث وتوفير كافة الاحتياجات الطبية اللازمة للمصابين، إلى جانب تقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين.

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