خناقة بالشماسي.. القبض على طرفي مشاجرة بشاطئ بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بإستخدام عصى خشبية بأحد الشواطئ بالإسكندرية.







بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأنه بتاريخ 31/ يوليو المنقضى حدثت مشاجرة بأحد الشواطئ بدائرة قسم شرطة أول العامرية بين طرف أول : (3 أشخاص" لأحدهم معلومات جنائية")، وطرف ثان : (شخصين) جميعهم عاملين بالشاطئ المشار إليه ومقيمين بدائرة القسم، لخلافات بينهم حول أولوية توزيع الكراسى على المصيفين بالشاطئ، قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب بإستخدام "عصى خشبية".





أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وتم بإرشادهم ضبط (العصى الخشبية "المستخدمين فى التعدى")، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعــة على النحو المُشار إليه لذات الخلافات.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية .





