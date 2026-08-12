مدرب باريس سان جيرمان يرفض التعليق على صفقة فيران توريس: «لا أتحدث عن الانتقالات»

رفض الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، التعليق على مفاوضات ناديه لضم مواطنه فيران توريس من برشلونة، مؤكدًا أن تركيزه ينصب على فريقه ومباراة السوبر الأوروبي أمام أستون فيلا.

وسُئل إنريكي خلال المؤتمر الصحفي عن إمكانية عودة العمل مع فيران، الذي سبق أن دربه مع المنتخب الإسباني، لكنه اكتفى بالقول: «أنا لا أتحدث أبدًا عن سوق الانتقالات، أتحدث فقط عن لاعبي باريس سان جيرمان».

ويأتي موقف المدرب الإسباني في ظل تقدم المفاوضات بين باريس وبرشلونة، بعدما توصل النادي الفرنسي إلى اتفاق مع فيران، بينما تتواصل المحادثات لحسم التفاصيل النهائية للصفقة.

وفي حال إتمام الانتقال، سيعود فيران للعمل تحت قيادة إنريكي، الذي سبق أن منحه دورًا مهمًا خلال فترة توليه تدريب المنتخب الإسباني.

ويواصل باريس سان جيرمان استعداداته لمواجهة أستون فيلا في كأس السوبر الأوروبي، وسط تركيز إنريكي على المباراة ورفضه الانشغال بملفات الانتقالات أو القضايا خارج الملعب.