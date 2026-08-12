بطلة إعلان انتقال محمد صلاح تكشف كواليس لقائهما: «شعرت وكأنه تربّى على يديّ»

كشفت التركية خديجة أكباش، بطلة الإعلان الذي رافق انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى طرابزون سبور، تفاصيل لقائها الأول مع قائد منتخب مصر، مشيدة بشخصيته وتواضعه الكبير بعيدًا عن الأضواء.

وقالت أكباش، خلال تصريحات لبرنامج «من القاهرة» عبر قناة «أون سبورت مكس» مع الإعلامي كريم رمزي، إنها شعرت بحالة خاصة بمجرد رؤية محمد صلاح، موضحة: «حينما رأيت صلاح شعرت وكأنه تربى على يدي، أحببته كثيرًا ولا أستطيع وصف شعوري في تلك اللحظة».

وتحدّثت بطلة الإعلان عن الأطعمة التي ظهرت خلال المشهد الذي جمعها بصلاح، مؤكدة أنها قامت بإعدادها قبل التصوير بنحو نصف ساعة، وأن النجم المصري استمتع بتجربتها.

وأضافت: «أعددت الطعام قبل نصف ساعة من الإعلان، ومحمد صلاح أعجبه كل شيء، سواء العسل أو المحشي، وكان سعيدًا جدًا بتناول الطعام».

وأوضحت أكباش أن الوقت لم يكن كافيًا لإجراء حديث مطول مع صلاح، إلا أن اللقاء شهد التقاط عدد من الصور، مؤكدة أن اللاعب تعامل معها ومع المشاركين في الإعلان بمنتهى التواضع.

وتابعت: «التقطنا بعض الصور، ولم يكن لدينا وقت كثير للتحاور معه، لكنه كان في غاية التواضع، كما عبر لنا عن حبه وكان سعيدًا بالأجواء، ونحن أيضًا كنا سعداء للغاية».

وأكدت أكباش أنها تنتظر الظهور الأول لمحمد صلاح بقميص طرابزون سبور، مشيرة إلى أنها ستكون حاضرة في المدرجات لمتابعته، وقالت: «سأكون أول الحاضرين في أول مباراة يشارك فيها محمد صلاح مع طرابزون، ولم أشهد من قبل هذا الحشد الكبير الذي ظهر لاستقباله في المدينة».

واختتمت بطلة الإعلان حديثها بالتأكيد على رغبتها في استضافة صلاح مجددًا في منزلها، قائلة: «سأعزم محمد صلاح مرة أخرى في منزلي، وما يريده سأعده له بكل حب، مثل الشوربة والمحشي الكرنب».