بالأسماء.. 6 أشقاء بين ضحايا حادث الدواويس بالإسماعيلية .. مأساة تهز أسرة واحدة

شهدت محافظة الإسماعيلية حادثًا أليمًا بمنطقة الدواويس، أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، وسط حالة من الحزن بين الأهالي، خاصة بعد الكشف عن وجود 6 أشقاء ضمن ضحايا الحادث.



وبحسب البيانات المتداولة، فإن الأشقاء الستة هم:

عبد الله محمد السيد، أحمد محمد السيد، محمد محمد السيد، السيد محمد السيد، رضا محمد السيد، وآدم محمد السيد.

وتحولت المأساة إلى فاجعة لأفراد الأسرة، بعد ما فقدت ستة من أبنائها في حادث واحد، في مشهد مؤلم خلف حالة من الحزن الشديد بين ذويهم وأهالي المنطقة.

وكان الحادث قد وقع اليوم بمنطقة الدواويس في الإسماعيلية، فيما تواصل الأجهزة المعنية التعامل مع تداعيات الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة.