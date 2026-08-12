لقطات من ليلة العمر.. عمر مرموش يشارك جمهوره صورًا جديدة من حفل زفافه في إيطاليا | شاهد

شارك عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي، صورًا جديدة من حفل زفافه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألق “مرموش” بإطلالة أنيقة وبسيطة في حفل زفافه الذي أقيم في إيطاليا.

وكان قد كشف إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، أن مستقبل الدولي المصري عمر مرموش مع الفريق خلال الموسم الحالي قد يعتمد بشكل كبير على قرار اللاعب نفسه، في ظل رغبته في الحصول على فرصة أكبر للمشاركة.

وبحسب ما ذكرته شبكة «سكاي سبورتس»، فإن وضع عمر مرموش يشبه إلى حد كبير حالة جيمس ترافورد، حارس مرمى مانشستر سيتي، قبل انتقاله إلى ليدز يونايتد، في ظل بحث اللاعب عن المشاركة بصورة منتظمة والحصول على دقائق لعب أكثر.