الحل الأفضل .. فرج عامر يُوجّه رسالة للأندية بشأن اللاعبين الراغبين في الاحتراف

أكد المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، أن رحيل أي لاعب لا يرغب في الاستمرار مع ناديه قد يكون الحل الأفضل، خاصة إذا كان تفكيره منصبًا على خوض تجربة الاحتراف الخارجي.

وقال فرج عامر، في تصريحات عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، إن النادي لن يستفيد بالشكل المطلوب من لاعب لا يرغب في مواصلة مشواره مع الفريق، مشيرًا إلى أن تركيز اللاعب وانشغاله بالاحتراف الخارجي قد يؤثران على مستواه والتزامه داخل الملعب.



وأضاف: «أي لاعب مش عايز يستمر في ناديه من الأفضل أن يباع، لأن النادي لن يجني من ورائه أي خير طالما دماغه في الاحتراف الخارجي والفلوس».

وأوضح فرج عامر أن إدارات الأندية يجب أن تتعامل بواقعية مع مثل هذه المواقف، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة مالية ممكنة من بيع اللاعب، بدلًا من الإبقاء عليه رغم عدم رغبته في الاستمرار مع الفريق.