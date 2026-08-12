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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نيران صديقة .. جيش الاحتلال يطلق صاروخًا اعتراضيًا على قواته في جنوب لبنان

قصف صاروخي
قصف صاروخي
القسم الخارجي

أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق صاروخ اعتراضي على هدف تبين لاحقًا أنه إطلاق نار من قوات الاحتلال في المنطقة الأمنية جنوب لبنان. 


وأكد المتحدث عدم وقوع إصابات، وأن الحادث قيد التحقيق ونُقل عن الموقع قوله: "لم يتم تفعيل الإنذارات وفقًا للسياسة المتبعة"، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
وقبل يومين، ألمح رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تنفيذ عمليات عسكرية إسرائيلية في لبنان خلال الأيام الماضية، متحدثًا عن استهداف ما وصفهم بـ«إرهابيين»، وذلك في أعقاب سلسلة من الأحداث الأمنية التي شهدتها المنطقة.

وقال نتنياهو، خلال افتتاح اجتماع الحكومة الإسرائيلية، إن إسرائيل «تحركت بقوة في لبنان» خلال الأيام الأخيرة، مضيفًا أنها تمكنت من القضاء على عدد من الأشخاص الذين وصفهم بالإرهابيين، ومن بينهم عناصر في منطقة ميدان علي طاهر.

ورفض نتنياهو الكشف عن تفاصيل العمليات التي تحدث عنها، مكتفيا بالقول: «لا يمكنني الخوض في تفاصيل ذلك»، في إشارة إلى استمرار العمليات والاعتبارات الأمنية المرتبطة بها.

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