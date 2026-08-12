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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أسباب وعلامات مُبكرة تدل على الإصابة بتليف الكبد الدهني .. طرق تساعد على وقفه

تليف الكبد
تليف الكبد
آية التيجي

ـ أعراض تليف الكبد

ـ أسباب تليف الكبد

ـ هل يمكن علاج تليف الكبد؟

ـ هل تليف الكبد قابل للعكس؟

ـ مراحل تليف الكبد

يُعد تليف الكبد من الحالات التي تحدث نتيجة استمرار تعرض الكبد للالتهاب أو التلف لفترات طويلة، ما يؤدي إلى تكوّن أنسجة ندبية تحل تدريجيًا محل خلايا الكبد السليمة، وقد يؤثر ذلك في قدرة الكبد على أداء وظائفه بصورة طبيعية.

ما هو تليف الكبد؟

ووفقًا لـكليفلاند كلينك، فإن تليف الكبد قد يتطور مع استمرار المرض المزمن إلى تشمع الكبد وفشل الكبد، لكن اكتشاف السبب وعلاجه في المراحل المبكرة قد يساعد على إبطاء التليف أو إيقافه، وفي بعض الحالات قد يسمح للكبد بالتعافي جزئيًا من الأضرار.

ويحدث تليف الكبد عندما يؤدي الالتهاب أو الضرر المستمر إلى تحفيز الكبد على تكوين أنسجة ليفية، من بينها الكولاجين، حول المناطق المتضررة.

ومع مرور الوقت، تتراكم هذه الأنسجة الندبية، ما قد يؤثر في تدفق الدم داخل الكبد ويزيد الضغط في الوريد البابي، كما يمكن أن يؤدي إلى تراجع وظائف الكبد.

وتشمل مراحل تليف الكبد بشكل عام:

تليف الكبد

التليف البسيط.

التليف المتوسط.

التليف الشديد.

تشمع الكبد.

تليف الكبد

أعراض تليف الكبد

ومن المشكلات التي تجعل تليف الكبد صعب الاكتشاف أن التليف نفسه قد لا يسبب أعراضًا واضحة في مراحله المبكرة.

وعندما يصل المرض إلى مرحلة تشمع الكبد، قد تظهر بعض العلامات، ومنها:

ـ الشعور المستمر بالتعب.

ـ تراكم السوائل في البطن أو الساقين.

ـ النزيف في الجهاز الهضمي.

ـ اضطرابات أو تغيرات في التفكير والوعي نتيجة تأثير أمراض الكبد المتقدمة على الدماغ.

ولهذا، فإن غياب الأعراض لا يعني بالضرورة أن الكبد سليم، خاصة لدى الأشخاص الذين لديهم عوامل خطر للإصابة بأمراض الكبد المزمنة.

تليف الكبد

ما أسباب تليف الكبد؟

ويحدث تليف الكبد نتيجة استمرار التهاب أو إصابة الكبد على مدار أشهر أو سنوات، وهناك العديد من الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى ذلك، أبرزها:

ـ الكحول:

يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الكحول إلى التهاب الكبد وتلف خلاياه، ومع استمرار الضرر قد تتكون الأنسجة الندبية.

ـ الكبد الدهني واضطرابات التمثيل الغذائي:

يرتبط مرض الكبد الدهني وبعض اضطرابات التمثيل الغذائي بتراكم الدهون والالتهاب داخل الكبد، ما قد يؤدي مع الوقت إلى تليف الكبد.

ـ التهاب الكبد الفيروسي:

يمكن أن تسبب عدوى التهاب الكبد B وC تلفًا مزمنًا في الكبد، خاصة إذا لم يتم اكتشاف العدوى وعلاجها.

ـ أمراض المناعة الذاتية:

بعض أمراض المناعة الذاتية قد تدفع الجهاز المناعي إلى مهاجمة خلايا الكبد أو القنوات الصفراوية، ما يؤدي إلى الالتهاب والتلف بمرور الوقت.

ـ أمراض القلب والأوعية الدموية:

يمكن لبعض اضطرابات الدورة الدموية، ومنها فشل القلب في الجانب الأيمن وبعض الحالات التي تؤثر في تدفق الدم من الكبد، أن تسبب احتقان الكبد وتلف أنسجته.

ـ بعض الأدوية والمواد السامة:

يمكن أن يؤدي التعرض المستمر لبعض المواد الكيميائية أو بعض الأدوية إلى التهاب الكبد وتلفه، فيما يعرف بالتهاب الكبد السام.

ـ أمراض القنوات الصفراوية:

قد يؤدي انسداد أو اضطراب تدفق العصارة الصفراوية إلى تلف الكبد، ومن الحالات المرتبطة بذلك بعض أمراض القنوات الصفراوية مثل التهاب الأقنية الصفراوية المصلب الأولي والتهاب الأقنية الصفراوية الأولي.

ـ الأمراض الوراثية:

يمكن لبعض الاضطرابات الأيضية الوراثية أن تسبب تراكم مواد ضارة داخل الكبد، مثل داء ترسب الأصبغة الدموية، ما يؤدي إلى تلف وظائف الكبد بمرور الوقت.

تليف الكبد

كيف يتم تشخيص تليف الكبد؟

ويبدأ الطبيب عادةً بتقييم حالة الكبد من خلال تحاليل الدم، خاصة إذا كانت هناك علامات تشير إلى وجود إصابة أو التهاب في الكبد.

وقد يحتاج المريض بعد ذلك إلى فحوص تصويرية لتقييم حالة الكبد ودرجة التليف، ومن بين الاختبارات المستخدمة:

ـ تحاليل الدم لتقييم درجة التليف، مثل مؤشر FIB-4.

ـ اختبار FibroSure في بعض الحالات.

ـ فحص FibroScan لقياس صلابة الكبد.

ـ الموجات فوق الصوتية مع قياس مرونة الكبد.

ـ التصوير بالرنين المغناطيسي مع تقنيات قياس المرونة.

ولا تستطيع بعض الفحوص التقليدية تحديد التليف في مراحله المتوسطة بدقة، لذلك قد يحتاج الطبيب إلى فحوص متخصصة لقياس مرونة الكبد.

وفي الحالات التي لا تكون فيها نتائج الفحوص حاسمة، يمكن اللجوء إلى خزعة الكبد، حيث يتم أخذ عينة صغيرة من أنسجة الكبد وفحصها معمليًا لتحديد درجة التليف.

تليف الكبد

هل يمكن علاج تليف الكبد؟

ويعتمد علاج تليف الكبد بصورة أساسية على علاج السبب الذي أدى إلى تلف الكبد.

ويمكن أن تشمل خطة العلاج:

ـ فقدان الوزن إذا كان المريض يعاني من زيادة الوزن.

ـ اتباع نظام غذائي صحي.

ـ تجنب أو الحد من تناول الكحول.

ـ علاج التهاب الكبد الفيروسي بالأدوية المناسبة.

ـ علاج أمراض المناعة الذاتية أو اضطرابات التمثيل الغذائي وفقًا للسبب.

ـ علاج المضاعفات في حالة تطور التليف إلى تشمع الكبد.

وفي الحالات المتقدمة التي يصل فيها المريض إلى فشل الكبد، قد تصبح زراعة الكبد أحد الخيارات العلاجية.

تليف الكبد

هل يمكن عكس تليف الكبد؟

ويشير التقرير إلى أن الكبد يتمتع بقدرة كبيرة على التجدد، ولذلك فإن تليف الكبد قد يتحسن أو يتراجع في بعض الحالات إذا تم اكتشاف السبب والسيطرة على الضرر قبل وصول المرض إلى مراحل متقدمة.

لكن إمكانية عكس التليف تعتمد على درجة التليف وسببه ومدى استمرار الضرر. وكلما تم اكتشاف مرض الكبد وعلاجه مبكرًا، زادت فرصة إبطاء تطور التليف وحماية وظائف الكبد.

تليف الكبد

كيف يمكن الوقاية من تليف الكبد؟

ويُعد اكتشاف أمراض الكبد مبكرًا من أهم طرق الوقاية من تليف الكبد، خاصة أن أمراض الكبد المزمنة قد لا تسبب أعراضًا واضحة في بدايتها.

وتساعد المتابعة الطبية الدورية، والحفاظ على وزن صحي، واتباع نظام غذائي متوازن، وتجنب الإفراط في تناول الكحول، وعلاج التهاب الكبد الفيروسي عند الإصابة به، في تقليل خطر تلف الكبد لدى الأشخاص المعرضين لذلك.

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