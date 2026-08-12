بعد 13 عامًا .. وثائقي جديد يكشف أسرار صدام مورينيو وكاسياس في ريال مدريد

بعد أكثر من عقد على نهاية حقبة جوزيه مورينيو مع ريال مدريد، عادت تفاصيل الخلاف الشهير بين المدرب البرتغالي وإيكر كاسياس إلى الظهور من جديد، بعدما كشف وثائقي حديث عن كواليس وأسرار عاشها النادي الملكي خلال واحدة من أكثر فتراته إثارة للجدل.

وتناول وثائقي «The Special One» تفاصيل السنوات الثلاث التي قاد خلالها مورينيو ريال مدريد بين 2010 و2013، مسلطًا الضوء على الأجواء داخل غرفة الملابس والخلافات التي ظهرت خلال تلك الفترة، من خلال شهادات عدد من أبرز أفراد الفريق، بينهم مورينيو وكاسياس وسامي خضيرة.

مطالب كاسياس أثارت تحفظ مورينيو

استعاد مورينيو خلال الوثائقي بعض المواقف التي شكلت بداية التوتر بينه وبين كاسياس، مشيرًا إلى أن حارس المرمى الإسباني تحدث معه في البداية بشأن منح اللاعبين الدوليين مزيدًا من الراحة بعد مشاركاتهم مع منتخبات بلادهم.

كما كشف المدرب البرتغالي أن كاسياس اقترح في وقت لاحق تعديل مواعيد التدريبات لتجنب الازدحام في شوارع مدريد، إلى جانب طرح فكرة عدم إلزام اللاعبين بالإقامة في الفندق قبل المباريات.

وبحسب رواية مورينيو، فإن تلك المواقف جعلته يشعر بأن بعض لاعبي ريال مدريد اعتادوا الحصول على امتيازات خاصة، وهو أمر لم يكن يرغب في استمراره خلال فترة قيادته للفريق.

كاسياس يكشف موقفه من صدامات الكلاسيكو

من جانبه، تحدث كاسياس عن الظروف الصعبة التي عاشها ريال مدريد خلال فترة المنافسة المحتدمة مع برشلونة، خاصة مع تصاعد التوتر بين لاعبي الفريقين في مباريات الكلاسيكو.

وأوضح الحارس الإسباني أن موقفه كان معقدًا للغاية، باعتباره قائد ريال مدريد في الوقت نفسه الذي كان يحمل فيه شارة قيادة منتخب إسبانيا، حيث كان عدد من لاعبي برشلونة زملاء له في المنتخب.

وأكد كاسياس أنه لم يكن يرى ضرورة لتحول المنافسة الرياضية إلى حالة من العداء خارج الملعب، ولذلك حاول نقل وجهة نظره إلى مورينيو، لكن المدرب البرتغالي كان يرى أن مباريات برشلونة تحتاج إلى أقصى درجات التركيز والندية.

خضيرة: الأزمة أثرت على غرفة الملابس

أما سامي خضيرة، فأكد أن الخلاف بين مورينيو وكاسياس لم يبقَ محصورًا بين الطرفين، بل ترك تأثيرًا واضحًا على أجواء غرفة ملابس ريال مدريد.

وأشار اللاعب الألماني السابق إلى أن كاسياس كان من أهم رموز النادي ويحظى باحترام كبير من الجماهير، لكن العلاقة بينه وبين مورينيو ازدادت توترًا مع مرور الوقت، خصوصًا بعد تراجع دوره في التشكيل الأساسي.

وبحسب خضيرة، ساهمت الأزمة في خلق حالة من الانقسام داخل الفريق، كما انعكست على علاقة مورينيو بعدد من لاعبي ريال مدريد.

3 مواسم حافلة بالجدل

خلال فترة مورينيو مع ريال مدريد، نجح الفريق في التتويج بالدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني، لكنه عاش في الوقت نفسه واحدة من أكثر الفترات إثارة للجدل داخل النادي، بسبب المنافسة الشديدة مع برشلونة والخلافات التي ظهرت خلف الكواليس.

وبعد أكثر من 10 سنوات على نهاية تجربة مورينيو مع ريال مدريد، أعاد الوثائقي تفاصيل تلك الحقبة إلى دائرة الضوء، من خلال شهادات مختلفة تكشف كيف بدأت الخلافات داخل الفريق وكيف تطورت مع مرور الوقت.