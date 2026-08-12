قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل جلسة حسين لبيب مع عبدالله السعيد بعد أنباء فسخ التعاقد
90 شهابا في الساعة.. "البرشاويات" تزين سماء مصر الليلة حتى فجر غد
بسبب خلافات الجيرة.. مقـ.ـتل رجل وإصابة ابن شقيقه
الداخلية تكشف حقيقة تعدى شخص على زوجته والاستيلاء على المنقولات الزوجية بالإسماعيلية
سموتريتش يعلن بدء عملية هدم 26 مبنى عربيًا
بعد الارتفاع.. تراجع مفاجئ للدولار أمام الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم
منظمة دولية: تسرب نفطي من ناقلة جانحة يقترب من سواحل عُمان
القبض على المتهم بالتعدي على شخص ونجله بسلاح أبيض بدمياط
حج القرعة 2027.. خطوات التسجيل والأوراق المطلوبة وتفاصيل التكلفة
قافلة «زاد العزة» الـ 255 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
من بينها استخدام القوة المفرطة.. ماذا يدور في عقل ترامب تجاه إيران؟
القبض على 11 شخصًا يستغلون أطفالًا في أعمال التسول بالقاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد 13 عامًا .. وثائقي جديد يكشف أسرار صدام مورينيو وكاسياس في ريال مدريد

مورينيو - كاسياس
مورينيو - كاسياس
إسراء أشرف

بعد أكثر من عقد على نهاية حقبة جوزيه مورينيو مع ريال مدريد، عادت تفاصيل الخلاف الشهير بين المدرب البرتغالي وإيكر كاسياس إلى الظهور من جديد، بعدما كشف وثائقي حديث عن كواليس وأسرار عاشها النادي الملكي خلال واحدة من أكثر فتراته إثارة للجدل.

وتناول وثائقي «The Special One» تفاصيل السنوات الثلاث التي قاد خلالها مورينيو ريال مدريد بين 2010 و2013، مسلطًا الضوء على الأجواء داخل غرفة الملابس والخلافات التي ظهرت خلال تلك الفترة، من خلال شهادات عدد من أبرز أفراد الفريق، بينهم مورينيو وكاسياس وسامي خضيرة.

مطالب كاسياس أثارت تحفظ مورينيو

استعاد مورينيو خلال الوثائقي بعض المواقف التي شكلت بداية التوتر بينه وبين كاسياس، مشيرًا إلى أن حارس المرمى الإسباني تحدث معه في البداية بشأن منح اللاعبين الدوليين مزيدًا من الراحة بعد مشاركاتهم مع منتخبات بلادهم.

كما كشف المدرب البرتغالي أن كاسياس اقترح في وقت لاحق تعديل مواعيد التدريبات لتجنب الازدحام في شوارع مدريد، إلى جانب طرح فكرة عدم إلزام اللاعبين بالإقامة في الفندق قبل المباريات.

وبحسب رواية مورينيو، فإن تلك المواقف جعلته يشعر بأن بعض لاعبي ريال مدريد اعتادوا الحصول على امتيازات خاصة، وهو أمر لم يكن يرغب في استمراره خلال فترة قيادته للفريق.

كاسياس يكشف موقفه من صدامات الكلاسيكو

من جانبه، تحدث كاسياس عن الظروف الصعبة التي عاشها ريال مدريد خلال فترة المنافسة المحتدمة مع برشلونة، خاصة مع تصاعد التوتر بين لاعبي الفريقين في مباريات الكلاسيكو.

وأوضح الحارس الإسباني أن موقفه كان معقدًا للغاية، باعتباره قائد ريال مدريد في الوقت نفسه الذي كان يحمل فيه شارة قيادة منتخب إسبانيا، حيث كان عدد من لاعبي برشلونة زملاء له في المنتخب.

وأكد كاسياس أنه لم يكن يرى ضرورة لتحول المنافسة الرياضية إلى حالة من العداء خارج الملعب، ولذلك حاول نقل وجهة نظره إلى مورينيو، لكن المدرب البرتغالي كان يرى أن مباريات برشلونة تحتاج إلى أقصى درجات التركيز والندية.

خضيرة: الأزمة أثرت على غرفة الملابس

أما سامي خضيرة، فأكد أن الخلاف بين مورينيو وكاسياس لم يبقَ محصورًا بين الطرفين، بل ترك تأثيرًا واضحًا على أجواء غرفة ملابس ريال مدريد.

وأشار اللاعب الألماني السابق إلى أن كاسياس كان من أهم رموز النادي ويحظى باحترام كبير من الجماهير، لكن العلاقة بينه وبين مورينيو ازدادت توترًا مع مرور الوقت، خصوصًا بعد تراجع دوره في التشكيل الأساسي.

وبحسب خضيرة، ساهمت الأزمة في خلق حالة من الانقسام داخل الفريق، كما انعكست على علاقة مورينيو بعدد من لاعبي ريال مدريد.

3 مواسم حافلة بالجدل

خلال فترة مورينيو مع ريال مدريد، نجح الفريق في التتويج بالدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني، لكنه عاش في الوقت نفسه واحدة من أكثر الفترات إثارة للجدل داخل النادي، بسبب المنافسة الشديدة مع برشلونة والخلافات التي ظهرت خلف الكواليس.

وبعد أكثر من 10 سنوات على نهاية تجربة مورينيو مع ريال مدريد، أعاد الوثائقي تفاصيل تلك الحقبة إلى دائرة الضوء، من خلال شهادات مختلفة تكشف كيف بدأت الخلافات داخل الفريق وكيف تطورت مع مرور الوقت.

وثائقي مورينيو مورينيو ريال مدريد فيلم مورينيو خضيرة كاسياس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شقيق عضو مجلس النواب

على يد حفيدته .. مصرع الحاج ضياء درويش شقيق عضو مجلس النواب بالمرج بطلق ناري

طائرات مسيرة

تصعيد خطير في ليبيا .. الدفاعات الجوية تتصدّى لمُسيّرات تستهدف معسكر 77 بالزاوية

عمر ووالدته الراحلة

سايبة لبابا طقم العزاء مكوي في الدولاب.. شاب يرثي والدته بكلمات تهز القلوب: رجعت من السفر ملقتكيش

شيكو بانزا

نجم الزمالك السابق يُفجّر مفاجأة بشأن «شيكو بانزا»

عبد الله السعيد

إيهاب المصري يُهاجم عبدالله السعيد: بيدوّر على مصلحته وعمره ما كان له انتماء

عبد الله السعيد

بعد إغراءات الدوري المصري .. عبدالله السعيد يحسم موقفه من الاستمرار في الملاعب

أسعار الدولار

أسعار الدولار في مصر بمستهل التعاملات اليوم الأربعاء 12-8-2026

صلاح والسعيد

هو إنت مش لاقي تاكل؟.. رسالة غير متوقعة من محمد صلاح إلى عبدالله السعيد

ترشيحاتنا

Wi-Fi الفندق قد يكون فخًا.. كيف يستغل القراصنة الشبكات المجانية؟

Wi-Fi الفندق قد يكون فخًا.. كيف يستغل القراصنة الشبكات المجانية؟

شقق الإيجار التمليكي 2026.. الإيجار يبدأ من 1500 جنيه شهريًا

شقق الإيجار التمليكي 2026.. تبدأ من 1500 جنيه شهريًا

كسوف الشمس

السماء تستعد لمشهد يحبس الأنفاس بعد 4 أيام.. ماذا سيحدث؟

بالصور

من بينها استخدام القوة المفرطة.. ماذا يدور في عقل ترامب تجاه إيران؟

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

5 أسباب وراء اهتزاز السيارة أثناء السير.. كيف تكتشف العطل وتحافظ على سيارتك؟

اهتزاز السيارة أثناء السير
اهتزاز السيارة أثناء السير
اهتزاز السيارة أثناء السير

بعد حقنة تخسيس.. وفاة طالبة مصرية في بريطانيا والتحقيقات تكشف مفاجأة..ماذا حدث لها

وفاة طالبة الحقوق بعد حقنة تخسيس
وفاة طالبة الحقوق بعد حقنة تخسيس
وفاة طالبة الحقوق بعد حقنة تخسيس

لماذا تظهر الصراصير فجأة رغم نظافة البيت؟ أسباب قد لا تخطر ببالك

لماذا تظهر الصراصير فجأة رغم نظافة البيت؟ أسباب قد لا تخطر ببالك
لماذا تظهر الصراصير فجأة رغم نظافة البيت؟ أسباب قد لا تخطر ببالك
لماذا تظهر الصراصير فجأة رغم نظافة البيت؟ أسباب قد لا تخطر ببالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد