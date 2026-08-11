طعمها حلو ومفيدة .. طريقة عمل شوربة الخضار بالزبادى

تعد شوربة الخضار بالزبادى من الأكلات الشهية التى تجمع بين المذاق الطيب والفوائد الصحية العديدة.

تعرض لكم طريقة عمل شوربة الخضار بالزبادى من خلال خطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير شوربة الخضار



صدور دجاج

بطاطس

ثوم

زعتر

زيت زيتون

ملح

فلفل

بسلة وجزر

فلفل حار

كوسة

مرقة

بطاطس مكعبات

زبادي

نعناع مجفف

طريقة عمل شوربة الخضار بالزبادي

شوحي صدور الدجاج في السمنة مع البصل والثوم ثم أضيفي الكرات والكرفس والزعتر.



ضعي كل الخضار ثم كل البهارات والمرقة

تترك حتى تمام النضج ثم يضاف الزبادي وتقدم.