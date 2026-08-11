قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من بينها استخدام القوة المفرطة.. ماذا يدور في عقل ترامب تجاه إيران؟
القبض على 11 شخصًا يستغلون أطفالًا في أعمال التسول بالقاهرة
الذهب يسجل ارتفاعا جديدا اليوم وعيار 21 يقترب من مستوى مفاجئ
ضوابط تحويل الطلاب بين المعاهد الأزهرية ومدارس التربية والتعليم
القصة الكاملة لأزمة عبدالله السعيد مع الزمالك.. وموقف سيراميكا والمصري من ضمه
الرئيس السيسي: شباب مصر هم قوة وطننا وصُنّاع مستقبله
مارك زوكربيرغ يرسم ملامح مستقبل الذكاء الاصطناعي.. 5 رسائل تكشف رؤيته
تقييم للمخابرات الأمريكية يرجح اتجاه إيران للتركيز على هرمز وليس النووي
الرئيس السيسي: شباب مصر هم قوة وطننا وصُنّاع مستقبله
سؤال برلمانى لوزير التعليم بشأن خطة مواجهة الدروس الخصوصية
حقيقة إلغاء منهج اكتشف " Discover" لـ"طلاب إبتدائي" ..التعليم تحسم الجدل
متى يبدأ ربيع الأول؟ اعرف موعد المولد النبوي الشريف 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة نهارا مائل للحرارة ليلا والعظمى بالقاهرة 40

الأرصاد
الأرصاد
أ ش أ

 يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غداً الأربعاء، نهاراً طقس شديد الحرارة رطب على أغلب الأنحاء حار رطب على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ويتوقع الخبراء تكون شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، وفرص ضعيفة جدا لامطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ومحافظة البحر الأحمر قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال ووسط الصعيد - الصحراء الشرقية ) على فترات متقطعة.

وأما بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الأمواج من 1.25 متر إلى 1.75 متر، واتجاه الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحرالاحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الأمواج من متر إلى 1.75 متر واتجاه الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى المحسوسة الصغرى

القاهرة 40 42 27

العاصمة الجديدة 39 41 26

6 أكتوبر 40 42 26

بنها 39 41 27

دمنهور 39 40 26

وادي النطرون 38 40 26

كفر الشيخ 38 40 25

بلطيم 36 39 24

المنصورة 38 40 26

الزقازيق 39 41 27

شبين الكوم 39 41 26

طنطا 38 40 26

دمياط 33 37 25

بورسعيد 35 38 27

الإسماعيلية 40 42 26

السويس 39 42 26

العريش 37 40 26

رفح 36 39 25

رأس سدر 39 41 26

نخل 38 40 22

كاترين 34 36 20

الطور 40 42 27

طابا 38 40 26

شرم الشيخ 41 43 30

الغردقة 39 41 29

الإسكندرية 33 36 25

العلمين 32 35 24

مطروح 31 35 25

السلوم 34 37 24

سيوة 38 40 24

رأس غارب 39 41 27

سفاجا 40 42 28

مرسى علم 39 41 29

شلاتين 41 43 30

حلايب 36 39 28

أبو رماد 40 42 28

مرسى حميرة 41 42 29

أبرق 41 43 28

جبل علبة 40 42 29

رأس حدربة 36 39 28

الفيوم 40 42 26

بني سويف 40 42 25

المنيا 41 43 24

أسيوط 41 43 26

سوهاج 42 43 27

قنا 43 44 28

الأقصر 43 44 28

أسوان 44 45 30

الوادي الجديد 42 43 25

أبو سمبل 43 44 28

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:-

المدينة العظمى الصغرى

مكة 44 34

المدينة 46 33

الرياض 44 32

المنامة 43 34

أبوظبي 44 32

الدوحة 45 35

الكويت 50 33

دمشق 38 19

بيروت 33 27

عمان 33 21

القدس 32 22

غزة 33 26

بغداد 49 33

مسقط 35 31

صنعاء 28 16

الخرطوم 39 29

طرابلس 32 25

تونس 38 24

الجزائر 31 25

الرباط 29 21

نواكشوط 33 28

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:-

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 33 20

إسطنبول 32 23

إسلام آباد 34 26

نيودلهى 34 28

جاكرتا 34 24

بكين 29 21

كوالالمبور 33 25

طوكيو 28 22

أثينا 34 25

روما 38 23

باريس 36 21

مدريد 39 23

برلين 25 14

لندن 30 18

مونتريال 24 16

موسكو 20 11

نيويورك 30 21

واشنطن 32 22

أديس أبابا 21 13

هيئة الأرصاد طقس شديد الحرارة رطب السواحل الشمالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شقيق عضو مجلس النواب

على يد حفيدته .. مصرع الحاج ضياء درويش شقيق عضو مجلس النواب بالمرج بطلق ناري

طائرات مسيرة

تصعيد خطير في ليبيا .. الدفاعات الجوية تتصدّى لمُسيّرات تستهدف معسكر 77 بالزاوية

شيكو بانزا

نجم الزمالك السابق يُفجّر مفاجأة بشأن «شيكو بانزا»

عمر ووالدته الراحلة

سايبة لبابا طقم العزاء مكوي في الدولاب.. شاب يرثي والدته بكلمات تهز القلوب: رجعت من السفر ملقتكيش

عبد الله السعيد

إيهاب المصري يُهاجم عبدالله السعيد: بيدوّر على مصلحته وعمره ما كان له انتماء

عبد الله السعيد

بعد إغراءات الدوري المصري .. عبدالله السعيد يحسم موقفه من الاستمرار في الملاعب

أسعار الدولار

أسعار الدولار في مصر بمستهل التعاملات اليوم الأربعاء 12-8-2026

صلاح والسعيد

هو إنت مش لاقي تاكل؟.. رسالة غير متوقعة من محمد صلاح إلى عبدالله السعيد

ترشيحاتنا

وفاة طالبة الحقوق بعد حقنة تخسيس

بعد حقنة تخسيس.. وفاة طالبة مصرية في بريطانيا والتحقيقات تكشف مفاجأة..ماذا حدث لها

هل النوم تحت التكييف طوال الليل يسبب المرض؟ 5 معلومات مهمة

هل النوم تحت التكييف طوال الليل يسبب المرض؟ 5 معلومات مهمة

فحوصات سرطان الثدي قد تفوت 95% من الحالات

دراسة تحذر: فحوصات سرطان الثدي قد تفشل في اكتشاف معظم الحالات لدى النساء تحت 50 عامًا

بالصور

من بينها استخدام القوة المفرطة.. ماذا يدور في عقل ترامب تجاه إيران؟

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

5 أسباب وراء اهتزاز السيارة أثناء السير.. كيف تكتشف العطل وتحافظ على سيارتك؟

اهتزاز السيارة أثناء السير
اهتزاز السيارة أثناء السير
اهتزاز السيارة أثناء السير

بعد حقنة تخسيس.. وفاة طالبة مصرية في بريطانيا والتحقيقات تكشف مفاجأة..ماذا حدث لها

وفاة طالبة الحقوق بعد حقنة تخسيس
وفاة طالبة الحقوق بعد حقنة تخسيس
وفاة طالبة الحقوق بعد حقنة تخسيس

لماذا تظهر الصراصير فجأة رغم نظافة البيت؟ أسباب قد لا تخطر ببالك

لماذا تظهر الصراصير فجأة رغم نظافة البيت؟ أسباب قد لا تخطر ببالك
لماذا تظهر الصراصير فجأة رغم نظافة البيت؟ أسباب قد لا تخطر ببالك
لماذا تظهر الصراصير فجأة رغم نظافة البيت؟ أسباب قد لا تخطر ببالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد