بعد تجاوزه الـ50 جنيها.. استمرار صعود سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11 أغسطس

ارتفع سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11 أغسطس 2026، في مستهل التعاملات الصباحية بعد أن وصل أمس في عدد من البنوك، لمستوى 50 جنيهًا.

سعر الدولار في البنوك اليوم

سعر الدولار في بنك مصر

وصل سعر الدولار في بنك مصر لنحو 49.93 جنيه للشراء، و50.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 49.93 جنيه للشراء، و50.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

استقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB عند 49.92 جنيه للشراء، و50.02 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم الثلاثاء في البنوك

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

وصل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول لنحو 49.88 جنيه للشراء، و49.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

بلغ سعر الدولار في بنك القاهرة نحو 49.87 جنيه للشراء، و49.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وصل سعر الدولار في البنك المركزي المصري لنحو 49.91 جنيه للشراء، و50.05 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 49.93 جنيه للشراء، و50.03

أعلى سعر للدولار اليوم

وجاء أعلى سعر لبيع الدولار عند 50.05 جنيه في البنك المركزي المصري، بينما بلغ أعلى سعر للشراء 49.93 جنيه في البنك الأهلي المصري وبنك مصر.