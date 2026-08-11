طلاب أدبي .. قائمة كليات تنسيق المرحلة الثانية2026

يبحث طلاب الثانوية العامة عن كليات المرحلة الثانية2026 لشعبة أدبي، والذي من المقرر أن تنطلق غداً الأربعاء وتستمر لمدة 5 أيام، حيث هناك ترقب هائل لمعرفة الكليات المتاحة في المرحلة الثانية أدبي، وذلك بعد إعلان وزير التعليم العالي عن القائمة الرسمية للكليات المتوفرة للطلبة في عملية تسجيل الرغبات غداً على موقع التنسيق في المرحلة الثانية.

تنسيق المرحلة الثانية 2026

وأعلنت الوزارة خلال مؤتمر صحفي تفاصيل تنسيق المرحلة الثانية 2026، موضحة موعد فتح باب تسجيل الرغبات إلكترونيا، والحد الأدنى المطلوب للتقدم لهذه المرحلة، إلى جانب أعداد الطلاب المقرر أن تشملهم المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.

موعد تنسيق المرحلة الثانية 2026

من المقرر أن يبدأ تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026 اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 12 أغسطس 2026، ويستمر حتى يوم الأحد الموافق 16 أغسطس 2026، ولمدة 5 أيام متتالية.

كليات المرحلة الثانية2026 أدبي



وجاءت الأماكن الشاغرة للشعبة الأدبية بالنظام الحديث على النحو التالي:



معهد الألسن العالي شعبة سياحة وفنادق مدينة نصر

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس

العالي سياحه وفنادق بالإسماعيلية

التكنولوجي العالي للسياحة والفنادق بالمنيا شعبة ترميم اثار

العالي سياحه وفنادق 6 أكتوبر

رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية

تربية (تعليم ابتدائي) العريش

العالي للعلوم الادارية والتجارة الخارجية نظم تجمع خامس

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات السويس

العالي النوعية سياحه وفنادق وإرشاد السياحي مصر جديده

الفني للخدمة الاجتماعية بقنا

المعهد العالي للغات بالمنصورة

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين السويس

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين الوادي الجديد

آداب انتساب موجه قنا

دار العلوم أسوان

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة ادارة)



آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين بني سويف

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين العريش

الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية

حقوق انتساب موجه بنها

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات أسوان

تربية نوعية سوهاج

المعهد العالي للعلوم التجارية بأبي قير

المعهد العالى للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة

العالي ترميم الآثار بأبي قير

حقوق انتساب موجه الزقازيق

القاهرة العالي لغات وترجمة فورية بالمقطم

المعهد العالى للعلوم الادارية بالمنزلة

خدمة اجتماعية الفيوم

العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية

العالي سياحة وفنادق الغردقة

العالي للاعلام وفنون الاتصال 6 اكتوبر

مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة

آداب انتساب موجه أسوان



العالي الدولى للغات والترجمة تجمع خامس

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات أسيوط

تجارة انتساب موجه العريش

سياحة وفنادق مطروح

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين أسوان

معهد الاسكندرية العالى للإعلام بسموحة

تربية شعبة تربية فنية السويس

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات المنوفية بشبين الكوم

خدمة اجتماعية أسيوط

حقوق انتساب موجه أسيوط

دار العلوم المنيا

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة التسويق)

أقتصاد منزلى العريش

تربية نوعية أسوان

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات بور سعيد

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين المنيا

العالي خدمه إجتماعيه بور سعيد

تربية (طفولة) الغردقة

تربية (تعليم ابتدائي) الاقصر

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين مطروح

تربية (طفولة) العريش

حقوق انتساب موجه بني سويف

سياحة وفنادق المنيا

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية

العالي للغات 6 اكتوبر

العالي للسياحة والفنادق بالاقصر إيجوث

سياحة وفنادق مدينة السادات

معهد العجمي العالى للعلوم الادارية

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات المنيا

ع.دولى اعلام مدينةالشروق

العالي خدمه اجتماعيه 6 اكتوبر

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات الإسكندرية

تربية نوعية المنصورة بمنية النصر

حقوق انتساب موجه عين شمس

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات بنها

الفني التجارى ببور سعيد

تربية نوعية المنصورة بميت غمر

تربية نوعية دمنهور بالنوبارية

حقوق انتساب موجه الإسكندرية

تجارة انتساب موجه سوهاج

آداب انتساب موجه بور سعيد

تربية طفولة مبكرة مطروح

تربية (تعليم ابتدائي) دمياط

تربية (طفولة) السويس

سياحة وفنادق الفيوم

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين مدينة السادات

الفني لترميم الآثار بالاقصر

تربية نوعية قنا

العالي للحاسب الآلى كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية

السياحة والفنادق تعليم تبادلى السادات

الجزيره العالي للاتصال والاعلام بالمقطم

المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة بدر

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية طيبة

تربية (طفولة) أسوان

أكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية إنجليزي

تربية نوعية أسيوط

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين قناة السويس بالإسماعيلية

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين الزقازيق

سياحة وفنادق المنصورة

العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول

التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال

سياحه وفنادق الاقصر

حقوق انتساب موجه طنطا

المعهد العالى لتكنولوجيا المعلومات بمدينة بدر

ع.كندى تكنو.اعلام ت.خامس

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين أسيوط

سياحة وفنادق بني سويف

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات العاصمة بحلوان بالجزيرة

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين كفر الشيخ

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات كفر الشيخ

آداب انتساب موجه الفيوم

تربية موسيقية العاصمة بحلوان

أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر

تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد

آداب انتساب موجه دمياط

تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط

تربية (تعليم ابتدائي) الغردقة

العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس

تربية طفولة مبكرة الفيوم

تربية نوعية دمياط

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية شرق بورسعيد

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين الفيوم

الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد واداره ومحاسبة

تربية (تعليم ابتدائي) السويس

حقوق انتساب موجه القاهرة

حقوق انتساب موجه المنصورة

آداب انتساب موجه الزقازيق

تربية نوعية كفر الشيخ

تجارة انتساب موجه مدينة السادات

تربية (طفولة) قنا

تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة

تربية (تعليم ابتدائي) مطروح

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين قنا

تربية نوعية بور سعيد

تربية طفولة مبكرة أسيوط

آداب الوادي الجديد

تربية طفولة مبكرة دمنهور

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين دمياط

تربية نوعية الإسكندرية

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين العاصمة بحلوان

تربية فنية العاصمة بالزمالك

تربية طفولة مبكرة بور سعيد

تربية نوعية طنطا

الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية

آداب أسيوط

الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر

العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر

العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس

تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال

تربية طفولة مبكرة المنوفية

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات طنطا

تربية نوعية المنصورة

تربية نوعية الفيوم

تربية طفولة مبكرة مدينة السادات

أقتصاد منزلى العاصمة بحلوان

تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف

آداب انتساب موجه طنطا

آداب بور سعيد

تربية نوعية مطروح

آداب العريش

حقوق المنصورة

تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم

دار العلوم الفيوم

آداب كفر الشيخ

سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية

آداب المنصورة

تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة

تربية (طفولة) الوادي الجديد

تربية (طفولة) عين شمس

تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات

تجارة مدينة السادات

حقوق مدينة السادات

تربية (طفولة) سوهاج

تربية (طفولة) العاصمة بحلوان رياض أطفال

تربية (تعليم ابتدائي) بنها

حقوق بنها

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين بنها

تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية

حقوق المنوفية بشبين الكوم

تجارة العريش

تربية نوعية المنوفية بأشمون

آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية

تربية نوعية بنها

المعهد العالى لنظم التجاره الالكترونيه سوهاج (شعبة نظم + (شعبة التجارة الالكترونية))

تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية

سياحة وفنادق العاصمة بالمنيل

حقوق الزقازيق

تربية نوعية الزقازيق

آداب الزقازيق

حقوق أسيوط

تربية أسيوط

العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية

أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم

تربية أسوان

آداب طنطا

تربية (طفولة) طنطا

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين طنطا

تربية (تعليم ابتدائي) طنطا

حقوق طنطا

آداب أسوان

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية

آداب دمياط

تجارة بور سعيد

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين بور سعيد

تربية طفولة مبكرة المنيا

حقوق عين شمس

تربية نوعية عين شمس

تربية طفولة مبكرة المنصورة

تربية (تعليم ابتدائي) أسوان

حقوق الإسكندرية

تربية العريش

خدمة اجتماعية العاصمة بحلوان

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات المنصورة

تربية الوادي الجديد

حقوق العاصمة بحلوان

حقوق انتساب موجه العاصمة بحلوان

تربية (طفولة) الإسكندرية

تربية (تعليم ابتدائي) قنا

حقوق القاهرة

تربية نوعية القاهرة

تربية قنا

آداب قنا

تربية طفولة مبكرة بني سويف

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين الإسكندرية

سياحة وفنادق الإسكندرية

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين المنصورة

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين المنوفية بشبين الكوم

تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور

تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج

تجارة سوهاج

تربية سوهاج

آداب سوهاج

السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية

تشغيل المطاعم بنظام التعليم التبادلي جامعة الفيوم

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات دمياط

آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

السياحة والفنادق تعليم تبادلى العاصمة بحلوان

الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام (شعبة ادارة الاعمال)

المعهد الكندى العالى للادارة 6 اكتوبر

تربية الاقصر

سياحة وفنادق الغردقة

السياحة والفنادق تعليم تبادلى الغردقة

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنين سوهاج

آداب انتساب موجه المنصورة

الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم

تجارة انتساب موجه أسيوط

تجارة انتساب موجه السويس

تربية (تعليم ابتدائي) المنيا

تربية نوعية المنيا

فنون جميلة (فنون) الأقصر

العالي للغات بمصر جديده

آداب المنيا

حقوق بني سويف

آداب بني سويف

تربية طفولة مبكرة القاهرة

تربية طفولة مبكرة الإسكندرية

تجارة انتساب موجه بور سعيد

تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية

سيناء عالي سياحه وفنادق رأس سدر

تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ

تربية (طفولة) كفر الشيخ

تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية

تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية

معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية

المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة العلوم التجارية تخصص (ادارة اعمال-محاسبة)

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات بني سويف

العالي للدراسات المتطوره بالهرم لنظم المعلومات الإدارية

العالي دراسات متطوره بالهرم ش تجارة ومحاسبة

القاهرة العالي إدارة الأعمال ونظم المعلومات بالتجمع الاول

العالي خدمه اجتماعيه سوهاج

معهد عالي دراسات تعاونيه و إدارية بالمنيرة بمصروفات

معهد عالي خدمه إجتماعيه أسكندريه بمصروفات

معهد عالي خدمه إجتماعيه القاهره بمصروفات

معهد عالي خدمه إجتماعيه كفرالشيخ بمصروفات

العالي خدمه إجتماعيه اسوان

معهد عالي خدمه اجتماعيه دمنهور بمصروفات

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة ادارة الأعمال

عالي خدمه إجتماعيه أسوان فرع قنا

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات الفيوم

المعهد العالى للعلوم الادارية باوسيم

العالي خدمه اجتماعيه بنها

الفراعنة العالي إدارة أعمال

آداب انتساب موجه بني سويف

آداب انتساب موجه سوهاج

آداب انتساب موجه المنيا

حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات سوهاج

المعهد العالى للعلوم الادارية بسوهاج

المعهد العالى للعلوم الادارية ببنى سويف

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات الوادي الجديد

تربية فنية المنيا

معهد تكنولوجى العالي للعلوم المالية والادارية بسوهاج شعبة نظم ومحاسبة وتمويل دولي ومنشات مالية عربي وE

المعهد العالي للتجارة والعلوم الإدارية بالمنصورة

التكنولوجي العالي للسياحة والفنادق بالمنيا شعبة سياحه

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات العريش

المتوسط للخدمه الاجتماعية بكفر الشيخ

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية

التكنولوجى العالي إدارة 10 رمضان بمرسى مطروح

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة

الإدارة والسكرتاريه بمصر القديمه

سكرتاريه بكلية رمسيس بالقاهرة طالبات

المعهد العالي للعلوم التجاريه بالمحله الكبرى

عالي دراسات نوعية بمصر الجديده نظم المعلومات الإدارية

العالي سياحه وفنادق بالسيوف بالأسكندرية

المتوسط للخدمه الاجتماعية بسوهاج

المتوسط للخدمه الاجتماعية بالاسكندريه طالبات

المتوسط للخدمه الاجتماعية باسوان

معهد رايه العالى للاداره والتجاره الخارجيه شعبة المحاسبة

معهد رايه العالى للاداره والتجاره الخارجيه شعبة اقتصاديات التجارة الخارجية

معهد رايه العالى للاداره والتجاره الخارجيه شعبة نظم معلومات

ش.مطاعم فني سياحة قنا

المعهد التتكنولوجى العالى للاعلام بالمنيا

المعهد العالى للادارة بالمحله الكبرى (شعبة محاسبة - إدارة اعمال - نظم معلومات)

معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة شعبة نظم معلومات

المعهد العالى للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى شعبة نظم معلومات

المعهد العالى للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم

تربية (تعليم ابتدائي) الوادي الجديد

المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة

المعهد العالى للعلوم الادارية بجناكليس – البحيرة

المعهد العالى للعلوم الادارية بالعباسة - الشرقية

معهد الجيزة العالى للعلوم الادارية بطموه جيزة

آداب انتساب موجه الوادي الجديد

خدمة اجتماعية أسوان

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. علوم ادارية (بالمقر البديل بالاسماعيلية)

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات)

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط

العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية

معهد سيناء العالى للدراسات النوعية بمدينة العريش ش. لغات

معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(مالية)

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات قنا

العالي قاهرة سياحة وفنادق مقطم

عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة

العالي للدراسات المتطورة بالقطامية شعبة نظم معلومات إدارية

المدينةالعالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت ش نظم معلومات إدارية

العالي للدراسات الادبية كنج مريوط

ش.مطاعم فني سياحة مطريه

ش.مطاعم فني سياحة اسكندرية

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات قناة السويس بالإسماعيلية

خدمة اجتماعية تنموية بني سويف

الفراعنة العالي سياحة وفنادق بالمريوطية الهرم

المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شعبة إدارة بشبرامنت

طيبة العالي شعبة إدارة ومحاسبة طريق سقاره الهرم

دار العلوم انتساب موجه أسوان

طيبة العالي نظم معلومات طريق سقاره بالهرم

معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم

معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية والحاسب الالى بالتجمع الاول (شعبة نظم)

عالي إدارية ش إدارة أعمال تجمع خامس

العالي للعلوم الإدارية بالقطامية إدراة أعمال

العالي للسياحه والفنادق و إرشاد السياحي بأبي قير

الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم

آداب انتساب موجه أسيوط

عالي درسات نوعية بالجيزة قسم العلوم التجارية

العالي للدراسات النوعية واللغات جيزه

العالي دراسات نوعية سياحه و فنادق جيزه

العالي للإدارة والحاسب شعبة علوم تجارية برأس البر

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات الزقازيق

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش

العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة محاسبة بالعريش

العالي للسياحة والفنادق بالاسكندريه إيجوث

الفني التجارى بدمياط

الفني التجارى باسيوط

الفني التجارى باسوان

الفني التجارى بالزقازيق

الفني التجارى بسوهاج

الفني التجارى بقنا

الفني التجارى بالمحله الكبرى

الفني التجارى بالعريش

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية

المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت

معهد عالي سياحه وفنادق كنج مريوط

معهد عالي طيبة إدارة البنوك وأسواق المال سقارة الهرم

معهد اكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (ادرة اعمال)

العالي للعلوم الإداريه 6 اكتوبر

معهد عالي خدمه إجتماعيه بكفر صقر شرقية

دار العلوم انتساب موجه الفيوم

المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة

الفني للفنادق المطريه

الفني للفنادق بور سعيد

الفني للفنادق قنا

الفني للفنادق الاسكندريه

المعهد العالى للغات بأسوان

المعهد العالى لتكنولوجيا الادارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الادارية

خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم

خدمة اجتماعية انتساب موجه العاصمة بحلوان

(المعهد العالى الدولى للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس ( تجارة انجليزى

معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة(ادارة - محاسبة - تجارة خارجية)

معهد المنيا العالى للغات

تربية رياضية (علوم الرياضة)بنات مدينة السادات

عالي طيبة تسويق وتجارة إلكترونية بالمعادي

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم نظم معلومات

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم تسويق وادارة اعمال

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم علوم مصرفية واستثمار

معهد الوادى العالي للعلوم الأدارية قسم محاسبة

معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات ادارية بشبرا الخيمة

معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة

حقوق انتساب موجه مدينة السادات

العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية

القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية

نظم معلومات ادارية قطاميه

معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية

الفني التجارى بالروضه

الفني التجارى بشبرا

الفني التجارى بالمطريه

الفني التجارى بالاسكندريه

الفني التجارى بطنطا

الفني التجارى بقويسنا

الفني التجارى ببنها

الفني التجارى بالمنصوره

خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة

النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا

العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ

العالي إدارة شعبة إدارة ومحاسبة كفر الشيخ

العالي تسويق شعبة تسويق تجمع أول

العالي حاسبات و نظم تجمع أول

العالي تسويق شعبة محاسبة تجمع أول

الجزيرة العالي شعبة تجارة المقطم

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس شعبة اداره

العبور العالي ك21 بطريق بلبيس لنظم المعلومات الإدارية

طيبة العالي بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية

طيبة العالي شعبة ادارة اعمال ومحاسبة المعادى

العالي حاسب وادارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا دمياط

آداب انتساب موجه كفر الشيخ

عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش ادارة اعمال

العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا

معهد اكتوبر العالي للاقتصاد

الدلتا العالي خدمه اجتماعيه المنصوره

دار العلوم انتساب موجه المنيا

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة

معهد سيناء العالي للدراسات النوعية بمدينة العريش(شعبة سياحة وفنادق)-بالمقر البديل بالإسماعيلية

آداب انتساب موجه العريش

معهد العباسية للحاسبات الالية والعلوم التجارية - ش محاسبة

