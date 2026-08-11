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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اجتماع موسع بتعليم الوادي الجديد لمتابعة جاهزية مدارس الداخلة للعام الجديد

وكيل التربيه والتعليم بالوادى الجديد
وكيل التربيه والتعليم بالوادى الجديد
منصور ابوالعلمين

ترأس عبد الرحمن محمد عبد اللطيف، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اجتماعًا موسعًا، مع قيادات تعليم إدارة الداخلة التعليمية من مديري المدارس بمختلف المراحل التعليمية، ورؤساء الأقسام المختلفة، وذلك ضمن سلسلة لقاءاته تواصله المباشر مع جميع العاملين بقطاع تعليم المحافظة، ومتابعة لاستقبال العام الدراسي الجديد ومتابعة جاهزية المدارس.

وأعرب وكيل تعليم المحافظة، عن بالغ تقديره لمديري المدارس على جهودهم المبذولة وعطائهم اللامحدود لخدمة العملية التعليمية، مؤكدًا ضرورة بذل المزيد من العمل والعطاء لضمان بداية قوية ومنظمة للعام الدراسي الجديد.

حزمة توجيهات لاستقبال العام الدراسي الجديد

وخلال الإجتماع ، جرى التأكيد على:

▪️ الحرص على تحقيق الرضى الوظيفى لجميع العاملين بقطاع تعليم المحافظة وخاصة الحقوق المادية دون أى تأخير.
▪️ الانتهاء من جميع الاستعدادات اللازمة قبل بدء الدراسة، بوقت كاف.
▪️ التأكد من جاهزية جميع المباني المدرسية والفصول الدراسية والممرات والطرقات والملاعب .
▪️ العمل على توفير بيئة تعليمية آمنة صحية ومحفزة ومشجعة للطلاب، وبما يسهم في تحقيق الانضباط وانتظام العملية التعليمية على مدار العام الدراسى.

كما ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المتعلقة بخطط العمل للعام الدراسي تضمنت:
▪️ الالتزام بالمتابعة المستمرة لحضور الطلاب وحال الغياب يتم بحث الأسباب .
▪️ تفعيل الأنشطة التربوية المختلفة بما يسهم في تنمية مهارات الطلاب وصقل مواهبهم.
▪️ أهمية التعاون والتنسيق بين جميع عناصر المنظومة التعليمية، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف المنشودة والارتقاء بمستوى الأداء داخل المدارس.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد تعليم المحافظة

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