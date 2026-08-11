مفتي الجمهورية يستقبل مدير معهد المخطوطات العربية لبحث تعزيز التعاون

استقبل الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، اليوم الثلاثاء، الدكتور موسى الحوري، مدير معهد المخطوطات العربية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين دار الإفتاء المصرية ومعهد المخطوطات العربية، بما يُسهم في توظيف النصوص التراثية لخدمة قضايا الفتوى المعاصرة، ودعم جهود التجديد الفقهي.

مفتي الجمهورية يستقبل مدير معهد المخطوطات العربية

وأكد مفتي الجمهورية، خلال اللقاء، أن المخطوطات العربية تمثّل رصيدًا أصيلًا للتراث العلمي والحضاري، وأنَّ العناية بها تحقيقًا ودراسةً وفهرسةً ورقمنةً مسؤولية علمية وثقافية مشتركة، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع معهد المخطوطات العربية في حفظ هذا التراث وتحقيقه وإتاحته للباحثين، من أجل دعم البحث العلمي وصون الذاكرة المعرفية للأمة.

من جانبه، أعرب الدكتور موسى الحوري، مدير معهد المخطوطات العربية، عن تقديره البالغ لفضيلة مفتي الجمهورية، مشيدًا بالدور العلمي الذي تضطلع به دار الإفتاء المصرية، وما تقدمه من إسهامات جليلة في خدمة العلوم الشرعية وتطوير آليات البحث والإفتاء بما يواكب المستجدات والقضايا المعاصرة.

وأعرب مدير معهد المخطوطات العربية، عن تطلعه إلى توثيق التعاون المشترك لتبادل الخبرات وتحقيق التكامل بين المؤسسات العلمية والدينية.