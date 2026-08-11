أخطاء غير متوقعة تزيد الشعور بالحر

نرتكب بعض الأخطاء التي تزيد شعورنا بالحر دون قصد بعض الأخطاء اليومية الشائعة التي تعكس النتائج وتجعلنا نشعر بمزيد من الحر والإرهاق.

اليك أبرز الأخطاء التي تزيد الشعور بالحر وفقا لموقع Verywell Health

المشروبات المثلجة جداً

على الرغم من أن تناول الماء المثلج يبدو خياراً منعشاً، إلا أن السوائل شديدة البرودة قد تتسبب في انقباض الأوعية الدموية الجلدية، مما يقلل من قدرة الجسم على تبديد الحرارة داخلياً، فضلاً عن احتمالية تحفيز تقلصات المعدة ويُفضل دائماً تناول مياه بدرجة حرارة الغرفة أو مبردة قليلاً لترطيب الجسم بفعالية.

وجبات ثقيلة وعالية البروتين

تتطلب عملية هضم الطعام طاقة وجهداً من الجسم، وهو ما يُعرف بـ "التوليد الحراري الغذائي" (Dietary Thermogenesis).

الأطعمة الغنية بالدهون والبروتينات الثقيلة ترفع درجة حرارة الجسم الداخلية أثناء هضمها، لذا يُنصح بالتركيز على الوجبات الخفيفة والخضروات والفواكه الغنية بالماء خلال الأيام الحارة.

إغلاق النوافذ بشكل خاطئ

يعتقد البعض أن إغلاق النوافذ كفيل بمنع دخول الهواء الساخن، ولكن إبقاء الستائر مفتوحة أمام أشعة الشمس المباشرة يتسبب في تسخين الأثاث والجدران داخل المنزل (تأثير الدفيئة).

الخطوة الصحيحة هي غلق الستائر والستائر المعتمة (Blackout) خلال ساعات الذروة النهارية لحجب الشمس، ثم فتح النوافذ ليلاً عند انخفاض الحرارة لخلق تيارات هوائية.

ارتداء ملابس خاطئة

تمنع الأقمشة الصناعية (مثل البوليستر والنايلون) والملابس الضيقة الجلد من التنفس وتبخر العرق، وهو الآلية الطبيعية التي يبرد بها الجسم نفسه و يفضل دائماً ارتداء ملابس فضفاضة، واسعة، ومصنوعة من أقمشة طبيعية وخفيفة الوزن مثل القطن أو الكتان.

الاستحمام بالماء المثلج فوراً

يؤدي التعرض المفاجئ للماء شديد البرودة عندما يكون الجسم في قمة حرارته إلى انقباض سريع في الأوعية الدموية السطحية، مما يحبس الحرارة داخل أعضاء الجسم الحيوية بدلاً من طردها ويُعتبر الاستحمام بالماء الفاتر (المعتدل) الخيار الأفضل لتبريد الجسم تدريجياً وبشكل آمن.