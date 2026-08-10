نعى الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، السفير دياب اللوح، سفير دولة فلسطين لدى القاهرة، الذي انتقل إلى جوار ربٍّ كريم بعد مسيرة وطنية ودبلوماسية حافلة بالعطاء، كرَّس خلالها حياته لخدمة وطنه وقضيته والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

مفتي الجمهورية ينعى دياب اللوح سفير دولة فلسطين لدى القاهرة

وتقدَّم مفتي الجمهورية بخالص العزاء وصادق المواساة إلى دولة فلسطين قيادةً وحكومةً وشعبًا، وإلى السلك الدبلوماسي الفلسطيني، وإلى أسرة الفقيد وذويه.

وسأل المولى عزَّ وجلَّ أن يتغمَّد السفير الراحل بواسع رحمته ومغفرته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه ومحبِّيه الصبر والسلوان، “إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ”.

مفتي الجمهورية يعزي نائب الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي في وفاة والدته

وكان الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، تقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزيد، نائب الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، في وفاة والدته.

وسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأن يسكنها فسيح جناته.

كما توجه المفتي بخالص المواساة إلى أسرة الفقيدة وذويها، داعيًا الله عز وجل أن يربط على قلوبهم، وأن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يجعل ما أصابهم رفعةً في الدرجات وتكفيرًا للسيئات، ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾.