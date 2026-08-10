للمصريين بالخارج.. «تنظيم الاتصالات» يكشف طريقة تطبيق بصمة الوجه في شركات الاتصالات

كشف المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تفاصيل التعامل مع منظومة التحقق باستخدام بصمة الوجه بالنسبة للمصريين المقيمين بالخارج.

وقال محمد إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن المواطن المصري في الخارج سيتمكن من استكمال إجراءات المنظومة الجديدة «من مكانه» بعد تطبيقها.

وأضاف أنه في حال وجود شخص داخل مصر يحمل توكيلًا عن المواطن؛ يمكنه المساعدة في تسهيل الإجراءات، موضحًا أن الجهاز يعمل على وضع آليات تتيح للمصريين بالخارج التعامل مع المنظومة دون الحاجة إلى العودة لمصر.

وأشار إلى أن الجهاز عقد اجتماعًا مع شركات المحمول، وتم إخطارها بكافة الإجراءات التي سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة بشأن تطبيق المنظومة الجديدة وتحديث بيانات خطوط الشركات.