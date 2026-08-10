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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 24 يتخطى 7000 جنيه في ختام تعاملات اليوم

ارتفاع جديد في أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم الاثنين
ارتفاع جديد في أسعار الذهب بختام تعاملات اليوم الاثنين
رانيا أيمن

واصلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعها خلال ختام تعاملات اليوم الإثنين 10 أغسطس 2026، لتسجل مستويات جديدة، مع تخطي سعر جرام الذهب عيار 24 حاجز 7000 جنيه، وسط استمرار التحركات في سوق الذهب.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم إلى 7,040 جنيهًا، مقابل 6,983 جنيهًا أمس الأحد، بزيادة قدرها 57 جنيهًا، 

أسعار الذهب في مصر اليوم

بينما صعد سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المحلية إلى 6,160 جنيهًا، مقارنة مع 6,110 جنيهات أمس، بارتفاع 50 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7,040 جنيهًا.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6,160 جنيهًا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5,280 جنيهًا.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4,107 جنيهات.

وسجلت أوقية الذهب نحو 218,968.48 جنيهًا.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 49,280 جنيهًا، مقابل 48,880 جنيهًا أمس، بزيادة قدرها 400 جنيه.

الذهب أسعار الذهب اليوم سعر عيار ٢٤ اليوم سعر عيار ٢١ اليوم سعر عيار ١٨ اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم

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