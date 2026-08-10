ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم.. وهذا سعر عيار 21 الآن

واصلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الاثنين 10 أغسطس 2026، لتسجل مستويات أعلى من أسعار أمس الأحد، وسط صعود شمل مختلف الأعيرة والجنيه الذهب، مع استمرار حركة الذهب في جذب اهتمام الراغبين في الشراء والادخار.

وسجل عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، ارتفاعًا جديدًا مقارنة بأسعار أمس، بينما صعد الجنيه الذهب إلى مستوى 49 ألف جنيه، في تحرك جديد بأسعار المعدن الأصفر خلال بداية تعاملات الأسبوع.

مقارنة أسعار الذهب اليوم بأسعار الأحد

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم إلى 7,000 جنيه، مقابل 6,983 جنيهًا أمس الأحد، بزيادة قدرها 17 جنيهًا.

وصعد سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 6,125 جنيهًا، مقابل 6,110 جنيهات أمس، بزيادة قدرها 15 جنيهًا.

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5,250 جنيهًا، مقابل 5,237 جنيهًا أمس، بزيادة قدرها 13 جنيهًا.

وسجل عيار 22 نحو 6,417 جنيهًا اليوم، مقابل 6,401 جنيه أمس، بزيادة قدرها 16 جنيهًا.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 4,083 جنيهًا، مقابل 4,073 جنيهًا أمس، بزيادة قدرها 10 جنيهات.

كما صعدت أوقية الذهب إلى 217,724.34 جنيه، مقابل 217,195.58 جنيه أمس، بزيادة قدرها 528.76 جنيه.

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 49,000 جنيه اليوم، مقابل 48,880 جنيهًا أمس، بزيادة قدرها 120 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7,000 جنيه.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 6,417 جنيهًا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6,125 جنيهًا.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5,250 جنيهًا.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4,083 جنيهًا.

وسجلت أوقية الذهب نحو 217,724.34 جنيه.

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 49,000 جنيه.